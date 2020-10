Favorito, Seattle Seahawks busca a quinta vitória seguida diante do Minnesota Vikings; onde assistir e aposta

O Seattle Seahawks encara o Minnesota Vikings, às 21h20, no CenturyLink Field, no encerramento das partidas do domingo (11), da semana 5 da NFL. Embalado pelas quatro vitórias consecutivas, os Seahawks ocupam a liderança da NFC West e esperam por mais uma atuação de gala do quarterback Russell Wilson que já conectou impressionantes 16 touchdowns na temporada. Do outro lado, os Vikings buscam o segundo triunfo consecutivo para tentar se reabilitar na competição, depois de um começo trepidante na NFL, com três derrotas seguidas.

On fire



Um triunfo diante dos visitantes pode dar ao Seattle Seahawks o inédito começo invicto na NFL após cinco partidas. E o maior responsável pela campanha perfeita da equipe até é, sem dúvidas, Russell Wilson. O camisa 3 do time dá mostras de que está com o braço bastante calibrado, completando 75% de seus passes, sendo 16 passes para mais de 20 jardas e sofrendo apenas duas interceptações. A boa fase do jogador também o colocou ao lado de Peyton Manning. Os dois quarterbacks são os únicos a alcançar 16 TD’s nos primeiros quatro confrontos de uma temporada.

Hora de alçar voo



O Minnesota Vikings vai encarar os Seahawks como franco atirador na partida. Depois de um início decepcionante na temporada, acumulando três reveses contra Green Bay Packers, Indianapolis Colts e Tennessee Titans, a equipe conseguiu arrancar sua primeira vitória contra o Houston Texans, fora de casa, na semana 4. Animados, os Vikings contam com uma ofensiva bastante efetiva, liderada pelo quarterback Kirk Cousins, a oitava no ranking da NFL quando o assunto é o aproveitamento dentro da redzone. Cousins pode optar pelo jogo corrido com o running back Dalvin Cook, uma besta que pode mover o centro da gravidade da Terra e já anotou seis TD’s no chão. Outra importante arma da equipe está na mãos do recebedor Adam Thielen, bastante competente para completar recepções maiores, apresentando índice de 14.2 jardas. Por outro lado, a retaguarda da franquia cede 31.5 pontos, em média e pode pesar contra os donos da casa.

Aposta

O Seattle Seahawks é considerado favorito para vencer o confronto, com 65.7% da preferência do Football Power Index, ferramenta de análise de probabilidades da ESPN.

Ficha técnica

Seattle Seahawks x Minnesota Vikings

Semana 5 da NFL

Data: Domingo (11), 21h20

Local: CenturyLink Field, em Seattle, estado de Washington

Onde ver: ESPN e Game pass da NFL