‘Faz 7 rodadas que arbitragem não é assunto’

Presidente da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba participou do Futebol na Veia desta segunda-feira e saiu em defesa dos árbitros, que recentemente foram bastante criticados por técnicos como Renato Gaúcho e Mano Menezes.

“Eu não enxergo esse excesso de ataques que o VAR toma rodada a rodada. Isso é fato. Faz 7 rodadas que a arbitragem não é assunto. Na verdade tivemos duas rodadas, quarta ou quinta, quinta ou sexta, que nós demoramos excessivamente, excessivamente, para analisar o lance. Tivemos erros por demorar muito. O erro foi demorar demais. Então nós nos juntos, avaliamos, fizemos uma autocrítica e fomos estudar, fomos melhorar, fomos tentar evoluir. A partir daí, parece que a coisa tomou uma linha tivemos pouquíssimas… Reclamações formais de clubes da Série A para a CBF são raras, raras, de acontecer em cima de decisões técnicas”, disse.

“A análise técnica, acho que todo mundo tem direito a fazer uma análise técnica em torno disso. Nós temos profissionais que analisam a arbitragem: acertos, erros. O que acharam que acertaram, o que acharam que erraram. E, na verdade, se a gente for, todo final de semana, colocar que acertamos aqui, erramos ali. Aqui foi bem, aqui foi mal. Eu não acho que seja positivo. Em primeiro lugar, muitas vezes a gente destoa de opiniões e vai continuar a mesma polêmica. Você acha que acertou, mas eu acho que você errou. Por exemplo, de todas as situações deste final de semana, eu vejo acerto técnico em todas as decisões da arbitragem. Todas! 100% de acerto técnico. E não vou vir aqui todo final de semana dizer o árbitro acertou… Críticas construtivas, por favor, a gente faz questão de receber. Porque, quem achar que é perfeito, está no mundo errado. Nós temos sempre que evoluir. Esse é o nosso trabalho. Agora, quando fugir do tom. Isso não é uma opinião da CBF, mas do público em geral, alguns passaram do tom. Alguns erraram. Alguns não foram felizes em suas declarações no final de semana.”

Lucas Figueiredo/CBF

Gaciba também falou sobre a polêmica que tomou conta do duelo entre Fluminense e Bahia quando Mano Menezes, técnico da equipe baiana, chamou o juiz José Mendonça da Silva Júnior de “vagabundo” ainda dentro de campo.

“O árbitro não ouviu, conforme relatado na súmula. Conheço o Mendonça, conheço o quanto ele é trabalhador, tem família, um cara muito responsável. Um profissional que vem em ascensão dentro da arbitragem. Tenho certeza que se ele ouvisse esse tipo de manifestação, claramente utilizaria o cartão vermelho e, como ele não ouviu no campo, posteriormente, ele citou na súmula. A partir daí, a decisão é do Supremo de fazer a citação para julgamento ou não do treinador em questão. Se achar assim como todo o meio do futebol achou que o treinador passou um pouco do ponto, talvez muito do ponto, em relação a suas atitudes”, comentou.

O presidente também saiu em defesa da tecnologia e explicou os protocolos de transparência.

“Essa tecnologia que é utilizada, é a mesma tecnologia utilizada pela Fifa na Copa do Mundo. Interessante, dizer ao treinador a questão de frame ou não frame, era legal para o pessoal que olhasse, e isso é de domínio público, e eu até convido a todos os telespectadores a olharem no CBF TV, nós fizemos pré-campeonato e enviamos para todos os clubes de futebol como é feito esta linha de impedimento, como é o diálogo dentro da cabine. Está tudo lá a disposição do pessoal que tiver curiosidade de ver. Se forem ver isso lá, dentro do vídeo, vocês vão ver, o momento do passe de origem não é frame e não frame. O momento de passe, a origem da jogada, a jogada é congelada no primeiro contato do jogador com a bola. Isso é feito em câmera fechada, diferente do que a gente normalmente utiliza nas transmissões de televisão. Afinal de contas, as transmissões não são feitas para esclarecer dúvidas. Depois da gente fechar esta imagem, no momento do contato do lançamento do jogador com a bola, aí sim são traçadas as linhas em pontos fixos do jogador prescritos pela regra do jogo, pelo protocolo da Fifa. E, a partir daí, a gente tem a resposta se o jogador está ou não está impedido. Nesse jogo, especificamente, nós temos até uma imagem, em ângulo invertido, que mostra a precisão da linha e o acerto na tomada de decisão da arbitragem, o acerto do árbitro de vídeo em colocar que o gol era irregular. Isso eu estou falando na parte técnica, todos tem acesso a isso, podem ir lá a hora que quiserem. A questão de áudios é proibido pela Fifa, os clubes receberam essa circular. É proibido divulgar áudios em tempo real. A gente utiliza eles na parte didática, para a explicação de todo o processo que é feito. Mas quero deixar bem claro para o público que a transparência é total. Está lá a disposição dos clubes.”