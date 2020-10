FBI: Most Wanted: ator de Lost se junta ao elenco da série

A 2ª temporada de FBI: Most Wanted começou a ser produzida nesta semana em Nova York. Junto com a volta ao trabalho, novidades sobre a nova season começam a surgir. A atual informação nos bastidores é de que o ator Terry O’Quinn, conhecido por ter feito parte de Lost, e a atriz Amy Carlson (Blue Bloods) irão entrar para o elenco do spin-off de FBI.

Terry O’Quinn no papel de John Locke, em Lost. (Fonte: American Broadcasting Company/Reprodução)Fonte: American Broadcasting Company

Os novos personagens

O’Quinn irá fazer o papel de Byron Lacroix, o pai divorciado de Jess Lacroix (Julian McMahon). A situação será uma grande adição à série, já que Byron tem uma personalidade forte e um vício em apostas. Além disso, os dois têm uma relação bastante conturbada. Para dificultar ainda mais a reconciliação, o pai aparece na casa do filho com uma namorada bem mais nova.

Já Amy Carlson fará o papel de uma caçadora de recompensas veterana e que já cruzou o caminho de Jess no passado. Ela é descrita como uma força impiedosa da natureza que trabalha seguindo as próprias regras. Este trabalho será a volta de Carlson à CBS e, também, uma nova oportunidade para ela trabalhar com a Wolf Productions, dos tempos em que fez Law and Order: Trial By Jury.

Amy Carlson, à direita, no papel de Kelly Geffney, em Law and Order: Trial By Jury. (Fonte: CBS/Reprodução)Fonte: CBS

Ainda não se sabe quando será a estreia da 2ª temporada de FBI: Most Wanted.