Fear The Walking Dead 6×2: Virginia reúne um exército (RECAP)

No episódio 6×2 de Fear The Walking Dead, finalmente temos a prova de que os produtores ouviram as críticas em relação às temporadas anteriores. Afinal, as histórias começaram a fazer muito mais sentido e a serem contadas de uma forma possível de ser acompanhada pelo espectador.

Nesse episódio, o maior destaque fica com a evolução de Alicia. Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes sobre o episódio 6×2 de Fear The Walking Dead

No começo do episódio, já percebemos essa mudança. Alicia não está mais preocupada com a radiação ou até mesmo com o apocalipse em si. Agora, ela parece pronta para lutar e garantir sua liberdade, mesmo que em um universo com zumbis perigosos.

Enquanto isso, Strand também é um dos personagens centrais do episódio. Durante o encontro com os zumbis, ele parece irritado. Além disso, ele decide enviar Alicia para outro local e outra missão, reafirmando o egoísmo que acompanha o personagem desde o começo.

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

Porém, enquanto Strand e Alicia lutam para sobreviver, não podemos dizer o mesmo de Sanjay. Embora tenhamos encarado Sanjay com expectativas de ser um super-herói durante a 5ª temporada, a verdade é que agora ele parece apenas querer se esconder dos zumbis.

Logo, ele se torna um grande risco em Fear The Walking Dead. E, é claro, Strand sabe disso. Então, Strand apunhala o ex-parceiro com uma faca e atira seu corpo para os zumbis. Apesar de sua natureza egoísta, Strand se ressente dessa característica e assegura que isso seja feito bem longe, onde ninguém pode ver.

Outro ótimo ponto deste novo episódio foi o plano de Virginia. Antes de formar seu exército, ela começa a testar todas as pessoas individualmente, garantindo que todos sejam capazes de trabalhar bem em equipe. Com isso, ela consegue reunir um grupo com altas chances de sobrevivência.

Durante todo o episódio, ela fala sobre a “Grande Guerra”. Porém, até o momento, não sabemos exatamente contra quem será essa batalha – embora seja possível assumir uma guerra contra os Militares. Por enquanto, só nos resta esperar os próximos episódios de Fear The Walking Dead para descobrir mais sobre a trama.

Felizmente, a série segue por um caminho muito mais cativante e deve espelhar os passos de The Walking Dead, o seriado original. Fique de olho para saber mais!