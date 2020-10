Fear The Walking Dead 6×3: Dwight e Al buscam amor (RECAP)

A 6ª temporada de Fear The Walking Dead está cada vez mais envolvente para os fãs da série. No episódio 6×3, Al e Dwight começam a encontrar pontos em comum quando acreditavam não existir nenhum. Afinal, ambos perderam pessoas que amavam e começam a desenvolver o que pode ser uma amizade duradoura no futuro.

Confira o recap completo a seguir!

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

Saiba mais sobre Fear The Walking Dead 6×3

Logo no começo, vemos Morgan trabalhando em mais uma de suas construções. Ele promete que vai encontrar Grace e manter todos seguros novamente. Porém, isso é tudo o que vemos do personagem neste episódio, então, ainda não sabemos ao certo qual será seu destino.

Neste episódio, a esposa de Dwight, Sherry, continua desaparecida. Enquanto isso, a “quase namorada” de Al a deixou e foi embora em um helicóptero. Os dois estão gravando diferentes lugares e buscando suprimentos para Virginia, conversando entre si sobre suas vidas amorosas conturbadas.

Além disso, a amizade começa de um jeito meio sombrio: eles se divertem colecionando carteiras de motorista dos zumbis falecidos.

Então, Al ouve Isabelle no rádio e percebe que ela pode estar por perto. Dwight tenta impedi-la, dizendo que já aceitou o fato de que não verá Sherry novamente. Porém, Al insiste e os dois começam a procurá-la. O que eles não esperavam é que o sinal de rádio os levaria até o topo de um prédio muito alto. E, como estão no meio do apocalipse de Fear The Walking Dead, não existe elevador.

Então, eles começam a subir as escadas e encontram um grupo de sobreviventes que os ameaça com uma arma. O grupo faz parte de uma comunidade que não foi afetada pela doença e agora vivem neste prédio infestado de ratos. Al e Dwight conseguem convencer Nora, líder do grupo, de que não são uma ameaça, mas não conseguem concordar entre si sobre quais serão os próximos passos.

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

Como eles não têm os antibióticos para oferecer, decidem seguir em frente por um túnel cheio de ratos. Como se não fosse o suficiente, o final do túnel os leva diretamente até um grupo enorme de zumbis. De novo, como se não fosse o suficiente, eles ainda descobrem que Dwight foi infectado pela praga.

Felizmente, Nora consegue salvá-los dos zumbis e Al incentiva o colega a voltar para Virginia, onde ele conseguiria os antibióticos para sobreviver.

Infelizmente, ela não consegue encontrar Isabelle, mas consegue se comunicar com seu amor pelo rádio. Isabelle recomenda que ela siga em frente e indica o caminho até os remédios para salvar a todos!

O melhor de tudo é que Dwight ainda não saiu do prédio, então a colega consegue encontrá-lo em tempo de devolver os remédios. Ao mesmo tempo, eles descobrem que alguém está do lado de fora pedindo ajuda e, surpresa: é Sherry!

Os dois têm um reencontro romântico e parece que está tudo bem. Porém, tratando-se de Fear The Walking Dead, só nos resta esperar pelo próximo episódio para ter certeza. Fique de olho para saber mais!