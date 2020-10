Fear The Walking Dead: 8 coisas para relembrar antes da 6ª temporada

Já faz mais de um ano desde que assistimos Fear The Walking Dead pela última vez. A 5ª temporada se encerrou em 29 de setembro do ano passado.

Desde então, tivemos muitas coisas acontecendo — incluindo uma pandemia real causada por um vírus.

Tivemos o encerramento da 10ª temporada de The Walking Dead,e a estreia do novo spin-off do universo dos mortos vivos da AMC, The Walking Dead: World Beyond.

Com tanta coisa acontecendo, é normal a gente não lembrar de tudo o que aconteceu na 5ª temporada. Para te dar uma mão, reunimos aqui uma lista com algumas coisas que você precisa relembrar antes de assistir à 6ª temporada de Fear The Walking Dead.

1. Morgan enfrentou grandes dificuldades

(AMC/Reprodução)Fonte: TV Insider

Morgan (Lennie James) passou por alguns — vários — momentos bem difíceis no final da temporada, chegando a ser baleado no peito pela vilã Ginny (Colby Minifie). Ela ainda dividiu o povo de Morgan antes de tentar matá-lo. Mas, como vimos nos materiais divulgados pela AMC, Morgan está vivo, mas ainda enfrentando as dificuldades causadas pelo grave ferimento.

2. O grupo está separado

(AMC/Reprodução)Fonte: TV Insider

E por falar nos amigos de Morgan, eles foram divididos em vários grupos por Ginny para melhor servir sua comunidade. Alicia (Alycia Debnam-Carey) e Strand (Colman Domingo) estão juntos em um grupo, John (Garret Dillahunt), June (Jenna Elfman), Charlie (Alexa Nisenson), Daniel (Ruben Blades) e Al (Maggie Grace) estão separados.

3. O interesse amoroso de Morgan em Grace

(AMC/Reprodução)Fonte: TV Insider

Em um arco surpreendente na 5ª temporada, Morgan desenvolveu um interesse amoroso por Grace (Karen David). Ela, que trabalha com um reator nuclear, estava com seus dias contados ao ser exposta a uma grande quantidade de radiação. Ela estava se sentido fraca, indisposta, já se preparando para a sua morte, no entanto, tivemos uma grande reviravolta.

4. Grace está grávida

(AMC/Reprodução)Fonte: TV Insider

Pois é. O público — e June, que é enfermeira — acreditava que Grace estava morrendo lentamente depois da exposição à radiação. No entanto, como citado anteriormente, em uma grande reviravolta, Grace fica sabendo que, na verdade, ela está grávida! Aparentemente, no mundo de The Walking Dead, exposição à radiação e gravidez têm os mesmos sintomas.

5. Dwight está em FTWD e está procurando por sua esposa

(AMC/Reprodução)Fonte: TV Insider

Assim como Morgan, que veio da série original, The Walking Dead, Dwight (Austin Amelio) também deu as caras em Fear The Walking Dead. Ele está tentando encontrar Sherry (Christine Evangelista), mesmo que ela tenha deixado claro para ele parar de procurá-la. O perfil oficial da série no Instagram chegou a compartilhar uma imagem dos dois juntos. Será que eles se encontrarão na 6ª temporada?

6. Alicia foi exposta a uma alta dose de radiação

(AMC/Reprodução)Fonte: TV Insider

Vale lembrar que a Alicia colocou uma grande quantidade de sangue de um walker radioativo em sua boca. Grace chegou a tranquilizá-la ao falar que ela não corria nenhum risco com o acontecido. Torcemos para que Grace esteja certa, mas sempre ficaremos na dúvida.

7. Al tem uma conexão com o CRM, ou quase isso

(AMC/Reprodução)Fonte: TV Insider

Al (Maggie Grace) tem um relacionamento com uma soldada do CRM Isabelle (Sydney Lemmon). As duas se beijaram durante uma missão em que Al ajudou Isabelle. Porém, elas seguiram caminhos diferentes e Al prometeu não se aprofundar em uma investigação sobre o CRM

8. Vários outros pontos interessantes

(AMC/Reprodução)Fonte: TV Insider

Aqui neste tópico, vamos juntar várias pequenas coisas que são interessantes ficarmos ligados, mas que não mereciam um destaque como um único item na lista.

Daniel tem um gato laranja — parecido com o Garfield — chamado Skidmark, no entanto, os dois foram separados no final da 5ª temporada.

June e John se casaram no final — apesar de estarem em grupos diferentes, separados por Ginny.

Wes (Colby Hollman) entrou na série na temporada passada e é um potencial interesse amoroso para Alicia.

E aí, como está sua expectativa para a chegada da 6ª temporada de Fear The Walking Dead? Lembrando que ela estreia hoje, 11 de outubro, no canal AMC.