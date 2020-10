Fear the Walking Dead: Morgan volta para 6ª temporada (RECAP)

A estreia da 6ª temporada de Fear the Walking Dead acabou sendo uma grande surpresa para muitas pessoas, mas de um jeito positivo. A série continua unindo uma boa história, gerada pelas mãos de Andrew Chambliss e Ian Goldberg, e um ótimo elenco, com destaque para Lennie James, que dá um show de atuação capaz de trazer ainda mais qualidade para o spin-off de The Walking Dead.

O personagem de James, Morgan Jones, gerou surpresa no público ao aparecer vivo, mesmo após os acontecimentos da season finale da 5ª temporada. Virginia disparou tiros nele, deixando-o sozinho para que ele fosse morto pelos perigos que se aproximavam cada vez mais.

Como isso pode ter acontecido? Algumas revelações são feitas ao longo do primeiro episódio da 6ª temporada de Fear The Walking Dead. Confira o recap!

Mais detalhes da estreia da 6ª temporada

Conforme é mostrado, Jones acabou recebendo ajuda de uma pessoa que, através do rádio, conseguiu ouvir suas últimas palavras repletas de coragem, incentivando os compatriotas a continuarem vivendo. O processo de recuperação é doloroso e é aqui que vale novamente destacar a ótima performance dada por Lennie James, que transpassa todo o sofrimento enfrentado, tanto físico quanto mental.

Considerando os acontecimentos da temporada passada, com o grupo se dividindo e a tentativa de assassinato por parte de Virginia, Jones acaba mostrando certa resistência em se aproximar de novas pessoas, mesmo que elas sejam responsáveis por salvar sua vida.

Quando Isaac, um antigo membro da Marinha, o encontra, ele está cada vez mais perto da morte, tendo em vista que há uma bala alojada em uma artéria próxima ao seu pulmão – ele insiste, inclusive, em não tirá-la. É como se fosse sua forma de dizer que aquela dor é algo que ele merece como forma de pagar pelos erros do passado.

No entanto, é Isaac que o ensina coisas importantes sobre arrependimento e a mudança que pode decorrer disso. O personagem resiste, com medo do que o seu novo eu pode representar, mas o fim do episódio mostra que as palavras de Isaac tiveram efeito.

“Morgan Jones está morto. Você está lidando com uma outra pessoa agora”, é o que ele diz pelo rádio para que Virginia possa ouvi-lo. Com a adoção dessa nova postura, é possível que vejamos também a série adquirir um novo tom, elevando a qualidade perdida nos episódios passados.

Como dissemos anteriormente, o novo episódio da 6ª temporada de Fear the Walking Dead acabou sendo uma surpresa agradável por conta de Morgan Jones e torcemos para que essa seja uma nova constante.