Federer enaltece conquista de Nadal

Minutos após a conquista do 13º título de Roland Garros e 20ª conquista de Grand Slam, Roger Federer enalteceu o feito do espanhol que igualou sua marca como maior vencedor de Majors na história do tênis masculino.

Nas redes sociais o suíço comentou: “Sempre tive o maior respeito pelo meu amigo Rafa como pessoa e campeão. Como meu maior rival por vários anos, acredito que um puxou o outro para sermos melhores jogadores . É uma honra para mim poder parabenizá-lo pelo seu 20º Grand Slam. É especialmente incrível que agora ele tenha 13 títulos de Roland Garros, um dos maiores acontecimentos do esporte. Parabenizo sua equipe porque ninguém faz isso sozinho. Espero que esse seja mais um passo para continuar sua jornada junto comigo. Parabéns Rafa. Você merece”, disse Federer publicando uma foto dos dois no começo do ano em exibição na Cidade do Cabo, na África do Sul.