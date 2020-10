Feirão Casa Própria Caixa em 2020 será online; veja como participar

Ainda em 2020, a Caixa Econômica Federal (CEF) vai realizar o seu famoso Feirão da Casa Própria. Agora, de acordo com o banco, o evento será virtual, conforme anúncio do presidente da instituição, Pedro Guimarães. A novidade acontecerá entre os meses de outubro e novembro.

O Feirão será virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. “Agora, por causa da pandemia, o formato será digital. É uma nova tendência do mercado que a Caixa está alinhada e teremos a participação de diversas entidades parceiras”, disse Guimarães.

Parcerias

O Feirão da Casa Própria será realizado pela Caixa em parcerias com as seguintes entidades:

Secovi (Sindicato das Empresas de Compra Venda, Imóveis);

Sinduscon (Sindicato da Construção Civil);

CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção);

Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias);

Ademi (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário);

Entre outras.

O Feirão acontece todos os anos, presencialmente, com um grande volume de vendas. Em um só lugar, o evento recebe em um só lugar diversas empresas e construtoras.

Em 2019, por exemplo, o evento foi sediado em 15 cidades do Brasil, como, por exemplo, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e São Luís. O Feirão aconteceu no mês de maio.

Carência prorrogada

Os interessados no financiamento imobiliário da CAIXA em 2020 terão algumas vantagens. No evento online, por exemplo, a carência será prorrogada.

Agora, pessoas físicas que fecharem o contrato poderão pagar a primeira mensalidade apenas seis meses após a aquisição do financiamento. As únicas despesas previstas nesse período são provenientes de taxas de administração e também o seguro.

Caixa anunciou nova redução da taxa de juros para financiamento da casa própria

A Caixa Econômica Federal (CEF) confirmou que vai reduzir o percentual das taxas cobradas sobre financiamento da casa própria. Agora, no financiamento com recursos do SBPE, a linha indexada pela Taxa Referencial terá taxa mínima de TR + 6,25% e máxima de TR + 8% ao ano, queda de até 0,5 ponto percentual.

Além disso, o banco confirmou o aumento do programa de carência na compra de imóveis novos e a opção de pagamentos parciais de prestações por até seis meses.

Em outubro, o banco atingiu a marca histórica de R$ 500 bilhões em crédito habitacional. De acordo com informações da Caixa, as medidas acontecem para estimular o setor e ajudar a amenizar o impacto econômico causado pela pandemia.

Segundo informações da Caixa, o saldo da carteira de crédito habitacional do banco cresceu 13,4% desde janeiro de 2019, quando totalizava R$ 441 bilhões.

Fonte: Notícias Concursos