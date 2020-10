Felipe Anderson explica ida ao Porto: “Grande oportunidade para mim”

Aos 27 anos de idade, o brasileiro Felipe Anderson se prepara para uma nova experiência no futebol europeu. O atacante foi contratado pelo Porto, em um vínculo de empréstimo junto ao West Ham.

Em entrevista concedida ao Talk Sports, Felipe explicou os motivos da mudança de clube, apontando que a ida ao Porto é uma oportunidade de voltar a se destacar em campo.

“Estou muito motivado e jogar pelo Porto é uma grande oportunidade para mim. Sei que tenho muito para mostrar, por isso acho que foi a decisão certa para os dois lados por enquanto”, disse o atacante.

“Preciso dar meu máximo. Sei que acreditam em mim e todos esperam grandes coisas da minha parte, por isso estou concentrado no Porto. Espero que corra tudo bem”, completou o jogador, que também disse que seu grande objetivo é jogar a Liga dos Campeões.

Felipe Anderson ainda lamentou as poucas oportunidades que recebeu recentemente no West Ham, mas relembrou que vai voltar ao clube inglês no final do empréstimo.

“Quando vim para o West Ham tinha um objetivo e é frustrante, mas entendo que tudo pode mudar, com o coronavírus esses tempos são tão estranhos e perdi meu espaço no clube (…) Eu tenho um contrato com o West Ham, então na próxima temporada estarei aqui e preciso fazer o meu melhor para estar de volta mais forte”, concluiu.