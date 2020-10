Felipe Anderson revela motivo de trocar West Ham pelo Porto

Um dos motivos que fez com que Felipe Anderson deixasse o West Ham para jogar no Porto por uma temporada emprestado foi o fato dos Dragões estarem presentes na Liga dos Campeões. Em entrevista para a “talkSPORT”, o brasileiro revelou frustração desde que chegou ao time inglês, mas espera dar a volta por cima no país lusitano.

– Estou muito motivado para jogar no Porto, é uma grande oportunidade para mim. Tenho o sonho de jogar a Liga dos Campeões. Tenho que dar o máximo, sei que todos acreditam em mim e espero que corra tudo bem. Quando cheguei ao West Ham, tinha um objetivo e é frustrante não ter atingido, mas sei que tenho muito para mostrar e penso que foi a decisão certa para todas as partes.

Felipe Anderson também já teve passagem de destaque pela Lazio, embora nunca tenha chegado a jogar a principal competição europeia pelo clube italiano. Na Inglaterra, o meio-campista disputou por muito tempo a permanência na primeira divisão, apesar dos altos investimentos feitos pelo West Ham nas últimas temporadas.