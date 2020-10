Felipe Jonatan destaca assistência em vitória do Santos e vira a chave para Libertadores

Na vitória do Santos sobre o Coritiba, neste sábado, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan foi um dos destaques e participou do gol que abriu o placar, ao dar assistência para Kaio Jorge. Depois da partida, o jogador comemorou o resultado e destacou a jogada.

“Muito feliz pelo resultado. Vínhamos de uma derrota dolorosa dentro de casa depois de 12 jogos de invencibilidade. Perdemos e futebol é isso, logo em seguida temos oportunidade de sair dessa. Viemos aqui, jogo difícil e ganhamos. Feliz pela assistência, estava procurando essa assistência há um tempo. Fiz dois gols, mas queria essa assistência para dar mais confiança. Equipe se comporta bem, está crescendo e faremos grandes jogos no campeonato”, disse o lateral.

No lance, do gol, Felipe Jonatan recebeu passe de Soteldo pelo lado esquerdo do ataque e cruzou na medida para Kaio Jorge escorar de primeira para as redes. Além da assistência e da boa participação ofensiva, o lateral-esquerdo ofereceu consistência na defesa e ajudou o time a garantir a vitória.

Agora, o Santos foca a sua atenção para o duelo pela Libertadores, contra o Defesna y Justicia, às 19h15 da próxima terça-feira, na Vila Belmiro. Felipe Jonatan projetou o confronto diante dos argentinos.

“Vamos virar a chavinha, outro campeonato, outra guerra. Libertadores é muito disputada. Queremos ser o primeiro colocado no geral. Vamos entrar forte para conseguirmos os três pontos”

A vitória contra o Coritiba fez o Santos chegar aos 27 pontos no Campeonato Brasileiro, entrando momentaneamente no G4. Já na Libertadores, o Peixa já tem garantida a liderança do Grupo H. Atualmente tem 13 pontos e pode chegar a 16 se vencer na terça-feira.