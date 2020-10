Felipe Melo completa 100 vitórias pelo Palmeiras e entra em seleta lista do clube

Além de ter encerrado a sequência negativa de três jogos sem vencer em casa pelo Brasileirão, a vitória do Palmeiras contra o Ceará, no sábado, também teve um gosto especial para Felipe Melo. O zagueiro completou 100 vitórias com a camisa alviverde e agora ocupa a nona posição dentre os jogadores que mais venceram com a camisa do clube no século XXI.

Do atual elenco palestrino, apenas o volante Bruno Henrique venceu mais jogos do que Felipe Melo. O camisa 19 alcançou o centésimo triunfo pelo clube diante do Bolívar, pela Libertadores, e agora soma 101 resultados positivos.

Empatados com Bruno Henrique estão os também volantes Corrêa e Wendel. Márcio Araújo, Valdívia, Fernando Prass, Dudu e Marcos completam a lista de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras no século XXI. O ex-goleiro e ídolo alviverde triunfou 182 vezes entre 2001 e 2011.

Contratado em 2017, Felipe Melo realizou 161 partidas pelo Palmeiras, marcando 12 gols e conquistando o Campeonato Brasileiro de 2018 e o Campeonato Paulista de 2020. Neste ano, o capitão alviverde disputou 22 jogos e balançou as redes uma vez.