Feliz aniversário! Baixaki completa 20 anos de sucesso

Hoje é um dia especial para a NZN: o Baixaki, o “filhinho mais velho” da empresa, está completando 20 anos. Um dos maiores sites do Brasil e líder absoluto em downloads no país, é acessado diariamente por internautas do Brasil e do mundo, principalmente Portugal, Angola e Estados Unidos.

O Baixaki nasceu em uma garagem de Curitiba (PR) em 1º de outubro de 2000. Filho de Tânia e Guilherme Barthel, o bebê passou a oferecer conteúdo em português sobre programas e jogos de computador. Depois foram incluídos os games online e aplicativos para celular. Logo no comecinho, o site chegava a receber 200 mil visitas por dia; hoje, a média é de 550 mil usuários por dia.

Com seus irmãos TecMundo e Mega Curioso, o Baixaki cresceu e se tornou um dos maiores portais de conteúdo do Brasil. A NZN se orgulha em divulgar que 1 em cada 5 usuários de internet no Brasil acessa pelo menos uma das propriedades da empresa todos os meses.

E tudo começou naquele outubro. Por isso, neste momento épico, queremos agradecer a cada leitor que já passou pelas páginas do Baixaki, porque o sucesso não é só de quem faz, e sim de quem constrói o sonho junto.

Hoje, o reconhecimento e o aplauso da empresa vão para a multidão de pessoas que nos visitam. E um abraço especial a todos aqueles que continuam fazendo do Baixaki o maior site de download de programas e jogos do Brasil. Parabéns para vocês!