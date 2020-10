Um dos grandes favoritos a assumir o cargo de técnico do Corinthians, Dunga ainda não recebeu nenhum contato do Timão.

Segundo Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, ele é, ao lado de Sylvinho, um dos nomes cotados para o lugar que já foi de Tiago Nunes e hoje é ocupado interinamente por Dyego Coelho.

O gaúcho garante que não foi procurado por ninguém do Parque São Jorge, mas celebra o fato de estar sendo lembrado.

“Não, não tem nada, ninguém me ligou. Só especulação de jornalista”, assegurou o treinador, em contato com a reportagem da ESPN Brasil.

“Fico feliz que meu nome tenha voltado à tona, apesar de todas as encrencas. Fico feliz”, comemorou.

Dunga não trabalha como treinador desde que deixou a seleção brasileira em 2016, após eliminação na fase de grupos da Copa América Centenário.

Seu único trabalho no comando de um clube foi em 2013, no Internacional.

FAVORITOS JÁ TRABALHARAM COM ANDRÉS

Ainda que se acerte com Dunga ou Sylvinho, o Timão terá Coelho como técnico no sábado, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

A ideia da diretoria é de que o novo comandante assuma na segunda-feira.

Os dois favoritos ao cargo já trabalharam com Andrés Sanchez anteriormente.

Dunga na seleção brasileira, como técnico, enquanto o presidente corintiano ocupava cargo de diretor da CBF.

Já Sylvinho foi auxiliar-técnico de Tite durante um longo período no próprio Corinthians.

A proximidade da zona de rebaixamento, a eleição para presidente, marcada para 28 de novembro, e a insatisfação geral em relação ao trabalho de Coelho são as justificativas para a procura por um treinador.

Vale lembrar que o Timão é só o 14º colocado na classificação do Brasileirão, com 13 pontos em 12 jogos. O Coritiba, primeiro time no Z-4, tem dois pontos a menos.