Fenômeno de ibope, A Fazenda 12 muda de horário pela segunda vez · .

Sucesso de audiência na Grande São Paulo e em diferentes praças pelo Brasil, A Fazenda 12 sofrerá uma nova mudança de horário nesta sexta-feira (9). Com o início do horário eleitoral, o programa apresentado por Marcos Mion deixará de ser exibido a partir das 22h45 e entrará no ar apenas às 23h, de acordo com a grade divulgada pela Record nesta quarta-feira (7).

Há um mês, o início oficial da atração era 22h30, mas sempre começava mais tarde do que isso, depois de que o capítulo da novela das nove da Globo acabava. Com o sucesso de ibope, a Record oficializou como 22h45 o “boa noite” da atração –e tem atrasado, no máximo, cinco minutos dessa previsão.

A partir da semana que vem, a estratégia de confronto terá uma nova mudança, ocasiada pelo início do horário eleitoral gratuito. Além disso, existe uma tendência de que quanto mais tarde A Fazenda entrar no ar, mais próxima de atingir a liderança na média geral contra a Globo ela fica.

Com a nova alteração, o reality tende a manter o mesmo desempenho de ibope, mas com números mais próximos da rival. E, a partir da próxima quinta-feira (15), a nova temporada do The Voice Brasil começará a ser exibida, o que pode mudar a disputa por público nos dias de formação de roça e eliminação da atração da Record.

Nesta sexta (9), A Fazenda 12 tem uma versão mais enxuta (que entra no ar antes da Super Tela) e vai exibir um trecho da festa da semana ao vivo e mostrar como foi a convivência dos peões no pós-eliminação. A partir de segunda (12), a mudança para 23h será iniciada de vez. Aos sábados (22h30) e domingos (23h15), o horário continua o mesmo.

Veja abaixo como fica a programação noturna da emissora a partir da próxima semana:

19h45 – Jornal da Record

20h30 – Horário político

20h40 – Jornal da Record

21h – Amor Sem Igual

22h – Jesus

23h – A Fazenda

0h15 – JR 24H