Fenômeno no SBT, ex-RBD Dulce María vira atração especial na Globo · .

Fenômeno no SBT, a ex-RBD Dulce María, 34 anos, é a atração especial do Altas Horas deste sábado (3), na Globo. A atriz mexicana gravou uma entrevista com Serginho Groisman, e foi tietada por Larissa Manoela e Gleici Damasceno via conferência de vídeo.

Grávida da primeira filha, a intérprete de Roberta em Rebelde, novela exibida pelo SBT entre 2005 e 2006, conversou com o apresentador sobre a relação entre artistas e fãs.

A mexicana tem um grande fã-clube brasileiro por causa do folhetim, que lançou dentro de sua trama o grupo RBD. O sexteto –formado por Dulce, Alfonso Herrera, Maite Perroni, Christian Chavez, e Christopher von Uckermann– virou um fenômeno de vendas tendo o Brasil como seu principal público.

Em entrevista para o Altas Horas, Dulce foi tietada por Larissa Manoela, outra revelação do SBT. “Eu sempre fui sua fã e tenho uma admiração muito grande por você”, disse para a artista. Gleici, campeã do Big Brother Brasil 18, não perdeu a oportunidade de demonstrar admiração. “Lá no meu Estado [Acre] você também é muito amada”, declarou.

Para Serginho Groisman, a mexicana ainda falou sobre a gestação e a ansiedade para a chegada de sua primogênita, fruto do relacionamento com o diretor de cinema Paco Álvarez. “Quando eu anunciei que estava grávida, recebi muitas demonstrações de carinho e amor. Agora estou preparando o projeto mais importante da minha vida, dentro de mim”, considerou.

Na última semana, os fãs saudosos do RBD souberam da confirmação do retorno da banda em uma reunião virtual batizada de Ser O Parecer. A live será paga e acontecerá em 26 de dezembro. Anahí anunciou o show virtual em suas redes sociais, mas deixou os fãs intrigados, pois no banner de divulgação do evento não constam os nomes de Dulce María e Alfonso Herrera.

O Altas Horas vai ao ar logo após o Zorra Total. Veja publicação sobre a entrevista de Dulce María: