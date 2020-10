Feriado do Dia do Servidor Público será alterado em Penedo para sexta-feira (30)

Nesta quarta-feira, 28 de outubro, é comemorado nacionalmente o Dia do Servidor Público. Normalmente servidores municipais folgariam nesta data que é em homenagem ao seu dia, porém através de um decreto municipal que será publicado no Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Penedo alterará a data para sexta-feira, 30 de outubro, tornando assim um feriadão.

Como segunda-feira, 02 de novembro, é feriado do Dia de Finados, os servidores poderão gozar de alguns dias de descanso, com quatro dias para ser mais exato.

Como adiantamos em matéria anteriormente, os cemitérios públicos abrirão para o público, evidentemente adotando todas as medidas preventivas contra a COVID-19.

Da Redação