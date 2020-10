Fernandinho abre o jogo sobre peso da faixa de capitão, legado de Bielsa e aprendizados da temporada passada

Após a goleada sofrida para o Leicester City, por 5 a 2, pela Premier League, o Manchester City volta a campo neste sábado, às 13h20, contra o Leeds United, fora de casa, com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.

Você também acompanha tudo do jogo, em vídeos, no ESPN.com.br.

Um dos principais jogadores da equipe, Fernandinho concedeu entrevista exclusiva à repórter Natalie Gedra, direto de Manchester.

Entre muitos assuntos, o brasileiro falou sobre seu momento usando a faixa de capitão e também tudo que a equipe de Pep Guardiola vivenciou na temporada passada, com a segunda colocação na Premier, 18 pontos atrás do Liverpool, e a queda para o Lyon, na Champions League, após derrota por 3 a 1.

Bielsa e o Leeds United

Eu acho que eles não vão mudar o estilo de jogo deles [por estarem enfrentando o City]. Vai continuar sendo um time muito agressivo e que vai continuar jogando o futebol que eles vêm jogando nos últimos três anos. Eu não acho que eles vão mudar o estilo. Vai ser um jogo legal de se jogar e de se assistir, com dois times que querem marcar gols a todo tempo. Eu acho que para os sul-americanos, aquela seleção do Bielsa que ganhou as Eliminatórias de 2002 foi espetacular. Infelizmente, na Copa do Mundo, eles acabaram saindo na primeira fase. Ele deixou um grande legado na América do Sul e veio para a Europa, com passagens por Espanha, França e agora Inglaterra. Eu estou gostando muito de tê-lo aqui na Premier League.

O peso da faixa de capitão

Eu não tinha muita noção do que era. A responsabilidade aumentou muito. O capitão na Europa é tratado de um jeito diferente. Você acaba sabendo de muita coisa que acontece dentro do clube, as pessoas querem a sua opinião sobre determinados assuntos, então você acaba participando muito mais, tendo até poder de decisão em alguns departamentos. Tudo em prol daquilo que possa ajudar o time dentro de campo. Isso é muito legal porque abre a sua mente, te faz aprender muitas coisas, além de ver o futebol de uma forma diferente. E também tem o fato de que eu não consigo mais dar três passos dentro do CT que alguém diz que precisa falar comigo. Mas é bem legal. Sobre ser escolhido como capitão, é um sentimento de orgulho. Quando eu olho para trás e vejo de onde saí e agora onde eu cheguei, o trajeto que eu fiz, tudo que eu passei, tudo que aconteceu, tudo que te fez crescer como pessoa e como jogador… É um sentimento de orgulho. Eu consegui chegar onde muita gente não conseguiu. Isso me dá muita motivação para continuar fazendo o que eu já faço há muito tempo – ser um jogador que coloca o grupo em primeiro lugar. Agora tem uma diferença porque eu tenho um poder de decisão maior.

Os aprendizados da última temporada

Eu vejo pontos de evolução pela forma como jogadores e comissão têm se comportado nos treinamentos. O começo de temporada foi muito difícil porque não tivemos tempo para fazer uma boa pré-temporada. Assim que começamos a treinar, muitos jogadores já estavam em suas respectivas seleções nacionais. Quando voltaram, a Premier League já começou logo depois. Tivemos casos de jogadores que se lesionaram, jogadores que se infectaram com a COVID, jogadores que tiveram contato com pessoas infectadas e, automaticamente, precisaram ficar de quarentena. Foram várias coisas que nos atrapalharam, mas nós tínhamos 13 ou 14 jogadores disponíveis e conseguimos estrear bem. Os treinamentos são muito bons, e os jogadores que chegaram estão conseguindo assimilar as ideias rapidamente. Tudo isso faz a diferença. A expectativa, sem dúvida nenhuma, em torno do que aconteceu na temporada passada – ter ficado vários pontos atrás do Liverpool e a eliminação na Champions League, onde poderíamos ter chego mais adiante. Tudo isso nos fez pensar no que fizemos de errado no ano passado que precisamos melhorar para esse ano. Novos jogadores, nova energia, tudo isso contribui. Eu tenho visto um time mais comprometido e que quer voltar ao lugar onde estivemos nos últimos dois anos – o topo da liga.