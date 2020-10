Fernando Miguel analisa lance do segundo gol: ‘Os detalhes têm pesado contra a gente nesses últimos tempos’

Em São Januário, o Vasco perdeu para o Flamengo por 2 a 1, de virada, e não vence há 7 partidas na temporada, aumentando ainda mais a crise. No entanto, o Gigante da Colina fez um bom primeiro tempo, mas sofreu a derrota após uma falha do goleiro Fernando Miguel. Na saída do gramado, o goleiro comentou sobre a atual fase e analisou o lance do segundo gol do rival.

– Precisamos reencontrar nosso início de campeonato. Uma equipe aguerrida, que não desistia dos lances e que sofria poucos gols. Não estamos conseguido barrar as equipes e temos sofridos. A equipe toda tem que evoluir. Nos dedicamos todo dia, mas não está acontecendo dentro de campo. Vamos trabalhar mais – disse o goleiro.

No lance do segundo gol, Thiago Maia lançou Bruno Henrique, que aproveitou o erro da zaga vascaína e ficou de frente para Fernando Miguel. Na saída, o arqueiro errou o corte, ficou no meio do caminho e sofreu o gol que encaminhou a vitória rubro-negra.

– Complicado, ali a bola quicou e eu achei que o Bruno ia dar um toquinho por cima de mim. Acabamos dividindo a bola e ela ficou com ele. Os detalhes têm pesado contra a gente nesses últimos tempos. Vamos seguir trabalhando, pois só assim a gente consegue reverter – finalizou.

Na próxima rodada, o Vasco não joga, pois o duelo contra o fortaleza foi adiado pela CBF. Com isso, o Cruz-Maltino só volta a campo contra o Internacional, no Beira-Rio às 18h15, dia 18.