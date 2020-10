Fernando Pacheco tem lesão na coxa e desfalca o Fluminense; veja o time

Titular nas últimas quatro partidas do Fluminense, o peruano Fernando Pacheco terá uma pausa forçada na sequência. Substituído ainda no primeiro minuto do empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador realizou exames no CT Carlos Castilho na manhã desta sexta-feira e teve constatada uma lesão na posterior da coxa direita.

Com isso, ele será desfalque para o técnico Odair Hellmann no confronto com o Ceará, neste sábado, pelo Brasileirão. No Mineirão, ele foi substituído por Caio Paulista, que marcou o único gol do Flu na partida e deve ser o substituto do peruano no confronto com o Ceará, neste sábado, no Maracanã.

A boa notícia fica por conta do possível retorno de Matheus Ferraz e Wellington Silva à lista de relacionados. O zagueiro se recuperou de lesão muscular na coxa esquerda, assim como o atacante. Quem ainda segue em transição são Michel Araújo e Yuri. Nenê e Fred, poupados no último jogo, e Danilo Barcelos, suspenso, estão de volta e devem ser titulares.

A escalação do Flu deverá ter: Muriel, Igor Julião, Nino, Digão e Danilo Barcelos; Dodi, Hudson e Yago Felipe; Nenê, Caio Paulista e Fred.

Pacheco tem 26 partidas com a camisa do Fluminense desde que chegou no início deste ano. Sete delas foram como titular e ele marcou um gol. No Brasileirão, vinha tendo maior sequência depois da infecção em massa pela Covid-19 no elenco.