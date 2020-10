Fernando Prass fala sobre homenagem e relação com o Palmeiras

O grande personagem do jogo entre Palmeiras e Ceará foi o goleiro Fernando Prass. Depois de sete anos dentro do Verdão, ele não teve o seu contrato renovado e foi buscar novos ares no Vozão.

Neste sábado, ele voltou pela primeira vez ao Allianz Parque e recebeu uma linda homenagem da torcida Alviverde, que não esqueceu seus feitos ao colocar um mosaico nas cadeiras do estádio.

‘Estou no final da minha carreira, de repente foi meu último jogo no Allianz, no estádio que me traz uma lembrança sensacional. Isso aqui, quando eu tiver oitenta anos, meus filhos vão mostrar para meus netos tudo que vivi aqui. Pena que não tinha a torcida, mas tinham muitos amigos que fiz aqui em sete anos’, afirmou.

No meio da semana, Fernando Prass e o Ceará voltam a campo. O adversário será o Athletico, na Arena da Baixada.