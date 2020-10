Fernando Santos se iguala em número de jogos a Felipão na seleção portuguesa e mira Copa do Mundo

O amistoso entre Portugal e Espanha, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, teve boas chances para ambos os lados, mas terminou na igualdade sem gols. Mas o jogo foi especial para o técnico da seleção portuguesa, Fernando Santos.

Com o duelo desta quarta-feira, o português chegou aos 74 compromissos à frente de Cristiano Ronaldo e companhia. Esse número é o mesmo atingido pelo ex-comandante Luiz Felipe Scolari. Diferente do brasileiro, Fernando Santos conquistou dois importantes títulos para Portugal: a Eurocopa, de 2016, e a Liga das Nações, de 2019. O treinador foi direto ao revelar sua ambição.

– O que falta? Ganhar o Campeonato do Mundo – disse Santos.

Felipão conduziu Portugal entre 2003 e 2008. O brasileiro foi vice-campeão da Euro-2004, sendo derrotado em casa, na final, pela Grécia por 1 a 0. Na Copa do Mundo da Alemanha de 2006, ficou em quarto lugar e na Euro de 2008, parou nas quartas ao ser derrotado pelos alemães.

Próximo desafio

Depois do amistoso contra a vizinha Espanha, Portugal se prepara para encarar a França, pela segunda edição das Liga das Nações. Os atuais campeões vão jogar fora de casa, em Paris. As duas seleções dividem a liderança do grupo 3, com seis pontos cada. Fernando Santos afirmou que espera uma outra postura dos seus comandados.

– Um jogo diferente, contra uma equipe diferente. Tivemos sempre muitas dificuldades em trabalhar, devido a todas as coisas que nos aconteceram nesta semana e os jogadores sentiram isso. Este jogo era um jogo de menor atenção (contra a Espanha) e espero que estejamos melhor no próximo jogo.