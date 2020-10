FGV divulgou cartão de confirmação do Vestibular 2021 de Direito

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), de São Paulo, divulgou na última quarta-feira (21), o cartão de confirmação do Vestibular 2021 de Direito.

Em decorrência da pandemia da covid-19, o Vestibular 2021 será realizado on-line. Assim, por meio do cartão, os candidatos que vão participar do vestibular podem conferir as principais informações. Clique aqui para acessar o cartão.

Ao todo, a FGV está oferecendo 80 vagas para o curso de direito. Dessas vagas, 68 são para o vestibular por meio de provas. Outras 10 vagas para o aproveitamento das notas do Enem e duas para exames internacionais.

Sobre o processo seletivo

As provas do Vestibular 2021 de Direito ocorrerão exclusivamente on-line. Desse modo, o processo será em plataforma específica da FGV. Além disso, a seleção terá duas fases. Enquanto a primeira fase terá provas discursivas, a segunda fase será composta por um Exame Oral.

Assim, a primeira fase, que ocorrerá nos dias 1º e 2 de novembro, contará com uma prova de redação e provas discursivas de Língua Portuguesa e Inglês no primeiro dia. Já no segundo dia haverá provas discursivas de Artes e Questões Contemporâneas, História, Geografia e Raciocínio Lógico-Matemático.

A segunda fase também será on-line, nos dias 7 e 15 de dezembro.

No dia 5 de setembro, os candidatos receberam um e-mail com o Webinar de apresentação do Vestibular com informações de como ocorrerão os exames. Nesse sentido, os inscritos passarão por algumas atividades antes da realização do vestibular como forma de garantir que tudo ocorra adequadamente.

De acordo com as informações, hoje, dia 22, os candidatos devem receber o Teste de Ambientação do sistema para confirmação. No dia 27, os inscritos deverão fazer o check-in de prova no sistema.

Há algumas regras que devem ser seguidas pelos inscritos. Assim, nos dias de realização das provas, os candidatos deverão se conectar com 30 minutos de antecedência, com os documentos de identificação. Além disso, no ambiente não poderá haver mais ninguém além do candidato.

A previsão de divulgação da lista de aprovados no vestibular é 11 de janeiro de 2021.

