‘Fica o gostinho de que podíamos sair com a vitória’, diz Muriel sobre o empate do Flu com o Bota

O goleiro Muriel admitiu que a sensação no Fluminense foi de frustração no Estádio Nilton Santos. Em depoimento divulgado pela assessoria do clube, o camisa 1 ressaltou a dedicação no empate em 1 a 1 com o Botafogo, mas frisou.

– Não conseguimos o resultado que gostaríamos, mas lutamos por ela do início ao fim. Saímos na frente e fica o gostinho de que podíamos ter conseguido os três pontos – e emendou:

– Foi um jogo muito difícil, no qual a gente batalhou até o final. Agora não podemos nos lamentar, pois teremos uma nova decisão pela frente – completou.

O goleiro também falou sobre o fato de ter usado um uniforme rosa, em referência à campanha do Outubro Rosa, que alerta as mulheres sobre os riscos do câncer de mama.

– Fico feliz em representar este mês do combate ao câncer de mama. Quero mandar um grande beijo às mulheres que estão nesta luta. Que Deus abençoe todas elas. Fica a nossa homenagem e que a gente possa combater esta doença – disse.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 20h30, contra o Goiás, na Serrinha.