TCU emite Certidão Negativa da prefeita e candidata à reeleição Rosiana Beltrão

O Tribunal de Contas da União (TCU) emitiu na última quinta-feira (08), a certidão negativa que comprova que a Prefeita do Município de Feliz Deserto e candidata à reeleição, Rosiana Lima Beltrão Siqueira, é ficha limpa.

A certidão negativa do TCU foi expedida em cumprimento à decisão judicial da Justiça Federal, que determinou a suspensão de todos os efeitos do Acórdão proferido pelo TCU em março de 2017.

Assim, com a emissão dessa certidão negativa pelo TCU, fica comprovado a inexistência do julgamento de contas irregulares da prefeita Rosiana Beltrão, que mantém intactos todos os requisitos necessários para concorrer ao cargo de prefeita do Município de Feliz Deserto nas Eleições Municipais deste ano.