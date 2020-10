Fiel! Seleção Brasileira mantém 100% de aproveitamento na Arena

Seleção Brasileira e Neo Química Arena é sinônimo de vitória. O time verde e amarela apenas triunfou quando jogou no estádio do Corinthians. Nesta sexta-feira não foi diferente: com grande atuação, goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia, na estreia das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

São quatro jogos da seleção principal e quatro vitórias. O primeiro jogo da Canarinho na Arena foi na estreia da Copa do Mundo de 2014, com o 3 a 1 sobre a Croácia.

Em 2017, nas Eliminatórias para a Copa da Rússia, o Brasil goleou o Paraguai por 3 a 0. Na Copa América do ano passado, outra vitória maiúscula: 5 a 0 sobre o Peru, na fase de grupos.

Em termos de artilharia, Roberto Firmino, com os dois gols marcados nesta sexta-feira, igualou Neymar com a camisa da Canarinho na Neo Química Arena. A dupla marcou três vezes no estádio.

A Seleção sub-23 também jogou uma vez na Arena e… venceu. Nas quartas de final da Olimpíadas de 2016, o Brasil de Rogério Micale derrotou a Colômbia por 2 a 0 com dois de Neymar e Luan, atualmente no próprio Corinthians.

BRASIL NA NEO QUÍMICA ARENA:

Brasil 3 x 1 Croácia – Copa do Mundo 2014

Brasil 3 x 0 Paraguai – Eliminatórias Copa do Mundo 2018

Brasil 5 x 0 Peru – Copa América 2019

Brasil 5 x 0 Bolívia – Eliminatórias Copa do Mundo 2022

Brasil 2 x 0 Colômbia (time sub-23) – Jogos Olímpicos 2016