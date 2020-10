FIFA 21 não vai transferir todo progresso para a próxima geração

Tem se tornado comum as produtoras oferecerem a possibilidade de transferir o progresso feito em alguns jogos para PlayStation 4 e Xbox One para os consoles da próxima geração. FIFA 21 vai contar com essa opção, mas não de forma integral.

De acordo com informações que estão correndo a rede, o conteúdo do FIFA 21 Ultimate Team e do Volta será transferido para o PlayStation 5 e o Xbox Series X/S. Entretanto, o Eurogamer ressaltou que o mesmo não vai acontecer com as Online Seasons, Seasons cooperativas, Career Mode e Pro Clubs.

Explicação

Nas palavras da Electronic Arts, isso aconteceu pelo fato de que o time iria precisar de um tempo maior de desenvolvimento caso tentasse transferir os dados de todos os modos para as plataformas que estão por vir.

“Quando começamos a desenvolver para a nova geração, tivemos que fazer algumas escolhas. Decidimos que o tempo necessário para transferir todos os modos seria melhor utilizado na construção de novas opções e melhorias em todo o jogo, além de levar em conta o feedback da comunidade”, explicou a EA ao Eurogamer.

FIFA 21 será lançado nesta sexta-feira (21) para PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch, com versões para PlayStation 5 e Xbox Series X/S sendo disponibilizadas posteriormente.