Fifa impede estreia de Munir por Marrocos, e atacante volta ao Sevilla

O drama do hispano-marroquino Munir El Haddadi continua. Após anos de negociação e finalmente ser convocado por Marrocos, ainda não será dessa vez que o atacante irá estrear com a camisa do país africano. Nesta sexta-feira, a Fifa proibiu o atleta do Sevilla de entrar em campo diante de Senegal, por não cumprir todos os critérios para a mudança de seleção nacional.

Munir nasceu na cidade de El Escorial, na Espanha, mas tem dupla nacionalidade, pois tem o pai marroquino. Em setembro de 2014, estreou com a camisa da Seleção Espanhola, pela Eliminatórias da Eurocopa de 2016. Desde então, o atacante jamais entrou em campo novamente com a seleção profissional e declarou diversas vezes o desejo de atuar por Marrocos.

No último mês, a Fifa flexibilizou as regras que proíbem um jogador de atuar por duas seleções nacionais. Assim, era esperado que Munir pudesse enfim jogar pelo país africano, mas um dos quatro critérios impostos pela Fifa não foi atendido e impediu a liberação: Munir tinha mais do que 21 anos quando atuou pela Espanha, em 2014.

A Federação Marroquina de Futebol afirmou que irá recorrer no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Dessa forma, Munir deixou a concentração da seleção e voltou à Sevilla, onde estará à disposição do técnico Julen Lopetegui para os treinamentos, a partir de segunda-feira.