Figura de um gato é descoberta entre as Linhas de Nazca

As linhas de Nazca – imagens impressas na areia do deserto de mesmo nome, ao sul do Peru – ganharam mais um desenho: um gato, impresso qual uma água forte na encosta da colina Mirante Natural, estava quase desaparecendo quando foi desenterrado e restaurado por uma equipe de arqueólogos peruanos que trabalhavam na manutenção do conjunto de desenhos que hoje é Patrimônio da Humanidade.

“A figura mal era visível e estava prestes a desaparecer porque está situada em uma encosta bastante íngreme e sujeita aos efeitos da erosão natural”, disse o Ministério da Cultura peruano, em um comunicado.

Ministerio de Cultura do Peru/Divulgação

Com cerca de dois mil anos, o gato de orelhas pontudas, olhos esbugalhados, longa cauda listrada como que deitado sobre a colina se estende por 40 metros. Acredita-se que ele seja obra do final da era Paracas (500 aC a 200 dC), anterior ao povo Nazca (400 e 650 dC), autor da maior parte dos desenhos.

O gato descoberto agora é a última das figuras encontradas no deserto, a cerca de 400 quilômetros a sudeste da capital do país, Lima – há dois anos, pesquisadores japoneses usaram imagens de satélite para reconstruir e localizar mais de 140 dos chamados geoglifos na região.

Milenares e intactos

“É surpreendente que ainda estejamos encontrando novos desenhos, mesmo sabendo que há mais a ser descoberto”, disse o arqueólogo-chefe para as linhas de Nazca, Johny Isla, à agência de notícias Efe.

Para a colina onde o gato foi achado convergem numerosos geoglifos, que podem podem ser vistas do alto do morro. Entre as centenas de figuras existentes no solo, há desde linhas simples a figuras elaboradas de beija-flores, aranhas, macacos, peixes, orcas, lhamas e lagartos. Os desenhos, rasos, eram feitos removendo-se as pedras avermelhadas, comuns na região, e deixando à mostra o solo esbranquiçado.

Sua sobrevivência se deve tanto ao clima estável, seco e sem ventos, e ao isolamento da região. Qualquer mudança climática na região pode ameaçar a integridade dos desenhos.