Filha de 1 ano de Sabrina Sato ganha carro elétrico de R$ 4 mil no Dia das Crianças · .

Com quase dois anos de idade, Zoe Sato Nagle, filha de Sabrina Sato com Duda Nagle, ganhou um carro elétrico de R$ 4 mil no Dia das Crianças comemorado nesta segunda-feira (12). O brinquedo luxuoso foi exibido pelo pai nas redes sociais.

“Olha o carro novo da Zoe, que a mamãe deu de presente. Que coisa mais linda, meu Deus”, brincou o ator. Nas imagens compartilhadas na ferramenta Stories do Instagram, a criança de um ano e dez meses aparece dentro de uma réplica de um jipe preto da marca Land Rover.

O presente importado pode ser comprado por valores entre R$ 4 mil e R$ 10 mil e faz sucesso entre os famosos. O casal recém-separado Andressa Suita e Gusttavo Lima já presentearam o filho Gabriel, além de Jade Seba, que deu o mimo para Zion, de um ano.

Confira os Stories de Duda Nagle no Instagram: