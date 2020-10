Filha de brasileira vai protagonizar novo filme de Resident Evil · .

Filha da brasileira Katia Scodelario, a atriz Kaya Scodelario irá protagonizar o novo filme da franquia Resident Evil no papel de Claire Redfield. “Muito animada para voltar (com segurança) ao trabalho”, comemorou ela nas redes sociais. Nomes como Robbie Amell, Hannah John-Kamen e Neal McDonough também estão confirmados no longa.

A notícia foi anunciada nesta terça-feira (6) pela Capcom e a Constantin Film. A história será produzida por Robert Kulzer e dirigida e roteirizada por Johannes Roberts. “Com este filme, eu queria voltar aos dois primeiros jogos originais e recriar a terrível experiência visceral que tive quando os joguei pela primeira vez”, adiantou Roberts.

A proposta do filme é contar fielmente a origem dos jogos clássicos de terror. A trama se passará no ano de 1998, em uma noite em Raccoon City, e deve explorar os segredos da cidade e da Mansão Spencer. A previsão de lançamento do reboot da série é para 2021.

Além de Kaya no papel de Claire, o elenco ainda conta com Hannah John-Kamen como Jill Valentine; Robbie Amell como Chris Redfield; Tom Hopper como Albert Wesker; Avan Jogia como Leon S. Kennedy e Neal McDonough como William Birkin.

O novo filme de Resident Evil é mais uma das adaptações da franquia previstas para os próximos anos. Em agosto, a Netflix anunciou que planeja lançar uma série live-action inspirada no universo dos jogos de terror e sobrevivência.

No final de setembro, o serviço de streaming ainda confirmou mais uma produção relacionada: Resident Evil – No Escuro Absoluto será uma nova série animada que terá os personagens Leon S. Kennedy e Claire Redfield. A estreia está prevista também para 2021.

