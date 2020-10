Filha de Gugu Liberato assume namoro na web aos 16 anos · .

Filha de Gugu Liberato (1959-2019), Sofia Liberato assumiu namoro nas redes sociais na quarta-feira (7). A adolescente de 16 anos compartilhou uma foto publicada pelo amado, Gabriel Gravino, em que aparece na companhia do garoto em um carro. Na legenda da postagem original, ele chamou a menina de “chatinha” e completou com um coração.

Sofia costuma ser discreta quando o assunto é sua vida pessoal. Embora tenha sido a primeira vez que ela se manifesta sobre o namoro publicamente, Gabriel já tinha usado as redes sociais para se declarar para a adolescente.

“‘Se eu amo ela? Não, não…”, brincou. “Sim, eu a amo. É a pessoa mais especial que entrou na minha vida, escolheu o momento certo para entrar, e se depender de mim não vai sair nunca. Do nada se tornou tudo para mim”, derreteu-se o jovem.

Sofia repostou foto com o namorado, Gabriel (Reprodução/Instagram)

Sofia é irmã gêmea de Marina, as caçulas de Gugu. O apresentador, que morreu em novembro do ano passado, também é pai de João Augusto, de 18 anos. Os três são frutos da relação do comunicador com a médica Rose Miriam di Matteo.

Após a morte de Gugu, Sofia reclamou que algumas pessoas estavam querendo se aproveitar da situação ao criarem perfis fakes nas redes sociais.

“Muito obrigada a todos pelas mensagens positivas e orações. Estamos todos muito tristes com o ocorrido. Infelizmente, ainda existem pessoas que vão se aproveitar dessa situação tão delicada, mas tive que abrir minha conta ao público para de uma vez por todas dizer que esse é meu único Instagram e todos os outros são fakes”, escreveu na ocasião.