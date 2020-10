Filho caçula de Felipe Simas faz tratamento para resolver problema motor · .

Ver essa foto no Instagram

Sou grata por ser rodeada de profissionais que admiro e confio.. a um mês atrás a pediatra das crianças (nossa clinica geral minha e do fi 😂) falou que vicente precisava de fisioterapia, sem nem duvidar no mesmo dia eu liguei e marquei uma consulta, ele foi e a gab realmente viu que ele precisava, estava muito sem estímulo.. eu sinceramente não via muita diferença, nao lembrava dos outros, e se fosse pela minha visão, mãe do terceiro, não teria colocado.. tem um mês que ele entrou, ele vai duas vezes na semana, e traz “dever de casa”.. é impressionante como ele ja mudou, quer descobrir o mundo, não se satisfaz mais em ficar “apenas” sentado quieto e reclamando para alguém lhe dar um brinquedo! Ontem ele sentou sozinho pela primeira vez, eu parecia estar olhando meu filho ganhando o prêmio Nobel! Em compensação já fui interrompido 27 vezes escrevendo esse depoimento pq ele agora NÃO PARA! Obrigada @drarenatalerner @gabriellaog 🤍