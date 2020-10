Filho de brasileira tem dia perfeito e Indianapolis Colts vence o Chicago Bears

O Indianapolis Colts somou a sua terceira vitória seguida, neste domingo (4), ao derrotar o Chicago Bears, 19 a 11, pela semana 4 da NFL. No duelo de ‘brasileiros’, melhor para Rodrigo Blankenship, kicker dos Colts. Já Cairo Santos, dos Bears, conheceu sua primeira derrota na atual temporada.

O Indianapolis Colts venceu a partida com uma defesa intimidante, forçando erros do ataque do Chicago Bears, e um ataque que controlou o jogo, chegando à redzone e deixando Rodrigo Blankenship colocar pontos no placar. O kicker, filho de brasileira, anotou quatro field goals, o mais longo de 44 jardas. No duelo particular com Cairo Santos, melhor para Blankenship, apesar de Cairo também ter anotado sua única oportunidade de FG no duelo.

Os Bears se viram em dificuldade durante toda a partida. Antes do touchdown nos dois minutos finais, Nick Foles e companhia só colocaram três pontos no marcador, em um field goal de Cairo Santos. Na reta final, um TD de Allen Robinson até deu esperança para Chicago, mas o onside kick ficou nas mãos dos Colts, que apenas fizeram o relógio passar para somar seu terceiro triunfo consecutivo.