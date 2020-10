Filho de Dennis Quaid, protagonista de The Boys recusa ajuda para ficar famoso · .

Dennis Quaid revelou que seu filho com Meg Ryan e protagonista da série The Boys, Jack Quaid, recusou sua ajuda para ficar famoso. “O meu agente queria representá-lo, e ele disse: ‘Não, quero me virar sozinho'”, contou o astro de Hollywood em entrevista ao The Kelly Clarkson Show, da NBC.

No programa de entrevistas da cantora de segunda (12), Quaid foi questionado pela apresentadora sobre o sucesso de Jack na série do serviço de streaming Amazon Prime Video. “Ele é tão amável e tão talentoso”, elogiou Kelly. “Eu tenho tanto orgulho dele”, confessou o veterano.

“Eu fico tão feliz por vocês dois porque eu tenho filhos, e até a minha garotinha, ela tem seis anos e quer ser uma cantora, e eu fico meio assim… Eu quero isso, quero fazer o que ela quer, mas eu fico um pouco preocupada porque é uma indústria tão dura, só quero que ela esteja preparada”, começou a titular da atração.

Nesse momento, Dennis revelou que o filho de 28 anos nunca precisou se apoiar no sucesso dos pais para conquistar seu espaço no entretenimento. “O meu agente queria representá-lo, e ele disse: ‘Não, quero me virar sozinho’, e ele foi, seu primeiro filme foi Jogos Vorazes [2012]”, relembrou.

“Depois ele fez Vinyl, do [Martin] Scorsese, e agora está no The Boys, que é o maior sucesso do streaming. Agora eu fico: ‘Ei, quer ajudar seu pai?'”, brincou o astro veterano, rindo.

Jack Quaid é fruto do casamento de dez anos de Dennis e Meg Ryan, que terminaram o relacionamento em 2001. “Mais do que um bom ator, ele se tornou um cara realmente legal”, avaliou o ator de 66 anos.

Confira a entrevista de Dennis ao The Kelly Clarkson Show: