Filme de David Fincher para a Netflix ganha primeiro teaser; veja · .

A Netflix divulgou o primeiro teaser de Mank, novo longa do diretor David Fincher (Clube da Luta, A Rede Social) que contará a história dos bastidores de Cidadão Kane (1941), dirigido por Orson Welles (1915-1985) e presente em diversas listas dos melhores filmes do cinema. Estrelado por Gary Oldman, o filme é uma das apostas da plataforma para o Oscar de 2021.

Na trama, Oldman interpreta Herman J. Mankiewicz (1897-1953), o excêntrico e alcoólatra roteirista responsável por escrever Cidadão Kane. Os bastidores do longa foram palco de diversas brigas entre Mankiewicz e Wells, vivido no longa por Tom Burke. Tanto o roteirista quanto o diretor eram conhecidos por serem temperamentais.

Charles Dance (Game of Thrones), Amanda Seyfried (Meninas Malvadas) e Lily Collins (Emily em Paris) também estão no elenco do filme. Filmado em preto e branco, o projeto é baseado em um roteiro escrito anteriomente pelo pai de David Fincher, Jack Fincher (1930-2003).

Pensando nas indicações para o Oscar, a Netflix programou a estreia do longa nos cinemas para novembro, mas apenas em salas selecionadas e durante um curto período. O filme entra no catálogo do serviço de streaming em 4 de dezembro.

Assista abaixo ao teaser legendado de Mank: