Filmes de Terror 2020: confira quais são os melhores do ano

O Halloween está chegando, e, para muitos cinéfilos, trata-se da data perfeita para curtir um filme de terror. A pandemia do novo coronavírus afetou diversos lançamentos – Um Lugar Silencioso 2, por exemplo, foi empurrado de setembro deste ano para abril de 2021 –, mas outras plataformas, como o streaming, garantiram a diversão.

Confira 11 dos melhores filmes de terror de 2020 lançados até agora:

1. Host

Um dos grandes lançamentos do ano foi gravado totalmente com ajuda do Zoom. A ideia surgiu de uma brincadeira no aplicativo de videochamadas, mas se tornou bem-sucedida. Na história, amigos se reúne para uma sessão espírita virtual até que coisas estranhas começam a acontecer. Em tempos de pandemia e isolamento, é um prato cheio.

2. Extra Ordinary

Este misto de terror e comédia irlandês tem 98% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. A história é meio maluca: uma instrutora de trânsito com poderes sobrenaturais precisa salvar a filha do vizinho de ser entregue com oferenda em um sacrifício oferecido por um ex-rock star.

3. Uncle Peckerhead

O tal tio Peckerhead do título é um caipira canibal que acompanha a turnê da banda de punk rock DUH. Misturando terror, comédia e muito rock, o filme agrada quem gosta de ver sangue nas telas.

4. A Maldição da Chorona

O spin off de Invocação do Mal atualiza a lenda urbana latina sobre a mulher que intencionalmente se afogou junto de seus filhos e é condenada a chorar eternamente. Para suprir a falta dos filhos, o fantasma da Chorona sequestra crianças e as leva para a morte.

5. O Homem Invisível

O livro que deu origem ao filme foi lançado em 1897 e já ganhou diversas versões. Na mais recente, a história é adaptada para os tempos atuais e tem a atriz Elizabeth Moss fugindo de um namorado abusador e, é claro, invisível. A atuação certeira de Moss e as reviravoltas inteligentes do roteiro garantem os sustos.

6. A Cor Caiu do Espaço

Esta adaptação bastante eficiente de uma obra de Lovecraft mostra uma pacata família de fazendeiros impactada por um meteorito, que altera a fauna, a flora e a mente de tudo que está por perto. Para quem gosta do terror gore dos anos 1980, esta é a pedida.

7. O Poço

A Netflix apostou nesta mistura de terror e ficção espanhol e acertou em cheio: O Poço foi a diversão de muita gente na quarentena, tendo estreado 10 dias após a declaração da pandemia. Na história, um grupo de pessoas em um estranha construção recebe comida diariamente de pessoas acima delas – o problema é que o alimento não dá para todos, gerando conflitos e tensões psicológicas de tirar o fôlego.

8. Devorar

Após engravidar, uma dona de casa passa a ter a compulsão de engolir pequenos objetos domésticos, normalmente perigosos. Sua família tenta lidar com a nova mania enquanto tenta descobrir a sua origem.

9. Ameaça Profunda

Uma estação a 11 mil metros de profundidade é atacada por criaturas misteriosas nesta mistura de filme B, terror, ação e ficção. A claustrofobia do local e a falta de oxigênio garantem alguns momentos de tensão.

10. Possessor

O filme mostra uma organização secreta que desenvolveu uma tecnologia de implantes cerebrais que permite o controle total das pessoas. Assim, a possessão virtual é usada principalmente para cometer assassinatos e outros crimes.

11. A Escolhida

Previsto para os cinemas, o filme chegou direto ao streaming por conta da pandemia. Na história, uma mulher negra é misteriosamente transportada para o período da escravidão nos Estados Unidos. A narrativa usa do terror social para fazer o espectador suar frio.