Filmes do Scooby-Doo desbancam originais da Netflix no fim de semana de estreia · .

Sucesso do início dos anos 2000, os filmes da turma do Scooby-Doo chegaram ao catálogo da Netflix na quinta (1º) e desbancaram até as produções originais da plataforma durante o fim de semana de estreia. Os live-actions (com atores reais) figuraram no Top 10 do streaming e ficaram à frente de Emily em Paris, Enola Holmes (2020) e Bom Dia, Verônica.

Os assinantes da Netflix foram invadidos pelo clima de nostalgia ao se depararem com Scooby-Doo 2: Monstros à Solta (2004) e Scooby-Doo (2002) entre os lançamentos da empresa no início do mês.

Os fãs do desenho animado logo começaram a se lembrar da época em que assistiam aos filmes no Cinema em Casa (1988-2011), sessão exibida no SBT, ou de quando alugavam as fitas VHS ou DVDs em locadoras. O resultado disso foi visto no Top 10 da plataforma e nas redes sociais.

Scooby-Doo 2: Monstros à Solta ficou no primeiro lugar entre as produções mais vistas no domingo (4). Já o primeiro live-action da turma da Mistérios S.A. apareceu na sexta posição.

Série original da Netflix estrelada por Lily Collins, Emily em Paris chegou ao streaming na sexta (2) e acabou ficando atrás do segundo longa do cão detetive no fim de semana. O suspense nacional protagonizado por Tainá Müller, que estreou na quinta (1º), também não conseguiu vencer os longas dos anos 2000 e apareceu em oitavo lugar.

Top 10 da Netflix no Brasil no domingo (4)

Scooby conseguiu desbancar até Enola Holmes, que se mantinha na primeira posição desde o lançamento, em 23 de setembro. A situação só mudou um pouco na manhã desta segunda (5).

Emily em Paris assumiu a primeira posição do Top 10 e empurrou Scooby-Doo 2 para a segunda colocação. Porém, o primeiro longa da franquia subiu para o terceiro lugar. Já a produção estrelada por Millie Bobby Brown ficou em quinto, e Bom Dia, Verônica está na sétima colocação.

Outro fator que comprova o sucesso de Fred (Freddie Prinze Jr.), Daphne (Sarah Michelle Gellar), Salsicha (Matthew Lillard), Velma (Linda Cardellini) e Scooby-Doo na Netflix foi que o nome do cachorro falante figurou entre os assuntos mais comentados do Twitter durante todo o domingo.

Internautas celebraram a presença dos live-actions na plataforma. Confira algumas reações na web:

Se tem uma coisa que eu SEMPRE vou amar em Scooby-Doo, são os disfarces super discretos………pic.twitter.com/aaewc8Ew3Q

— BEST OF SCOOBY-DOO (@bestofscooby) October 5, 2020

Scooby-Doo é MAIS que um desenho. É mais do que um personagem. É um estilo de vida, e se você não gosta do Scooby-Doo você está morto por dentro. pic.twitter.com/vD68dibD7O

— BEST OF SCOOBY-DOO (@bestofscooby) October 5, 2020

Vi scooby-doo na Netflix, to feliz

— Felipe cesar (@tchuchucao_05) October 5, 2020

vo ver aquele live action brabo do scoobydoo

— h (@Helenaragao) October 5, 2020

Domingou assistindo scooby-Doo

— Andréia (@andreiatmr) October 5, 2020

os dois melhores live action já feitos FINALMENTE estão na Netflix, OBRIGADA POR TUDO SCOOBY-DOOpic.twitter.com/cUjmNYxFA3

— ivy 🔮 THE WITCHES (@merawitches) October 1, 2020

MDS MANO SCOOBY DOO NA NETFLIX MDS ❤️❤️ pic.twitter.com/ZiwyE2AWCB

— 𝐋𝐮𝐚𝐧 💙 (@luaaaaaann) October 1, 2020

Acabei de assistir Scooby Doo na Netflix (melhor live action)

— FRNC Carlton (@Carltonfps) October 3, 2020

scooby doo top #1 na netflix eu amoooo pic.twitter.com/4f2zSVooHw

— Samuel labios dourados (@SamuukahMartins) October 5, 2020