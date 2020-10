Filmes para assistir na Globo · .

A Globo preparou uma seleção de filmes para o fim de semana para agradar a toda a família. Tem de clássicos Disney, como a versão live-action de Mogli: O Menino Lobo (2015) e A Princesa e o Sapo (2009), até a ação Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell, estrelada por Scarlett Johansson. São muitas opções para o espectador assistir entre este sábado (17) e domingo (18).

A diversão começa com o Supercine, que exibe Cães de Guerra (2016) à 1h. Protagonizado por Jonah Hill e Miles Teller, conta a história real de dois amigos de infância que se tornam milionários ao entrarem no enorme mercado de venda de armas.

Quando David (Teller), que leva uma vida tranquilia com sua família em Miami, começa a ter problemas financeiros, seu melhor amigo, Efraim (Hill), resolve chamar o rapaz para trabalhar com ele. Juntos, eles lucram milhões de dólares ao começarem a vendar armas para os países aliados dos Estados Unidos na guerra contra o Afeganistão. Assista ao trailer:

Às 2h50, o Corujão exibe a comédia dramática Hector e a Procura da Felicidade (2014). Na trama, o psiquiatra Hector (Simon Pegg) está cansado da rotina de sua vida e de ouvir os problemas de seus pacientes. Mais do que isso, ele se sente frustrado por não conseguir ajudar todos os que o procuram para melhorar.

Quando sua mulher, Clara (Rosamund Pike), o incentiva a fazer uma viagem ao redor do mundo sozinho para buscar novas experiências, ele percebe uma oportunidade de ouro para redescobrir o significado de sua vida. Durante sua jornada, Hector percebe que, em vez de questionar os problemas de outras pessoas, ele precisa refletir sobre as próprias questões. Veja o trailer:

Na sequência, entra em cena A Princesa e o Sapo (2009), uma das animações mais recentes da Disney a se tornar um clássico. Na trama, Tiana (Kakau Gomes, na versão brasileira), uma bela garçonete, sonha em ter o próprio restaurante. Ambiciosa, ela guarda todo o dinheiro que consegue para conquistar o seu objetivo.

Durante uma festa, ela encontra um sapo falante que diz ser, na verdade, um príncipe chamado Naveen (Rodrigo Lombardi). O sapo diz que, se ela o beijar, ele voltará a ser humano. O problema é que o efeito acaba sendo o contrário e é Tiana quem se transforma em uma sapa. Assista ao trailer:

Filmes de domingo na Globo

A sessão de filmes de domingo na Globo começa às 13h55, com a exibição da versão live-action de Mogli: O Menino Lobo (2016) na Temperatura Máxima. O longa é uma refilmagem da clássica animação da Disney lançada em 1967.

Na trama, o garoto Mogli (Neel Sethi) é um menino que foi criado por lobos em uma floresta após ser encontrado sozinho. Ao ficar mais velho, sua vida começa a ser ameaçada pelo cruel tigre Shere Khan (Idris Elba), que odeia humanos. Ao lado da pantera Bagheera (Ben Kingsley) e do divertido urso Baloo (Bill Murray), ele começa uma jornada para fugir dos perigos e encontrar o seu lugar entre os homens. Assista ao trailer:

O Domingo Maior, exibido às 22h40, traz A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell (2017), estrelado por Scarlett Johnasson e situado em um mundo pós-apocalíptico no qual é bastante comum o aperfeiçoamento do corpo humano a partir de inserções tecnológicas.

O ápice desta evolução é a major Mira Killian (Scarlett), que teve seu cérebro transplantado para um corpo inteiramente construído pela empresa responsável pela evolução. Combatente do crime, ela começa a descobrir pistas sobre o seu passado ao investigar as mortes de executivos do alto escalão da companhia. Veja o trailer:

Em seguida, à 0h40, a atração do Cinemaço é V de Vingança (2005), adaptação da HQ homônima escrita por Alan Moore. Na trama, após uma nova guerra mundial, a Inglaterra é dominada por um governo corrupto e fascista que coloca seus habitantes para viverem sob um regime totalitário.

Lutando pela liberdade, um vigilante conhecido apenas como V (Hugo Weaving) decide enfrentar os opressores da sociedade com ataques poderosos. Ao salvar uma jovem chamada Evey (Natalie Portman) da polícia secreta, ele encontra uma nova aliada na busca por justiça para o seu povo. Confira o trailer abaixo:

A maratona de filmes termina com a exibição de Os Descartados (2015) no Corujão, às 2h45. O longa conta a história do hacker Drew Reynolds (Sam Huntington), que após inúmeras ações contra o sistema da CIA, finalmente é capturado. Para escapar da prisão, ele é obrigado a aceitar um ultimato: se não trabalhar para a agência, vai passar o resto da vida atrás das grades.

Junto com Drew, outros presos são selecionados para formar um grupo de “descartados pela socidade” para ajudar no trabalho de capturar criminosos. Assista ao trailer: