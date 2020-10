Assistir a filmes é uma ótima forma de aprender mais enquanto nos divertimos. Nesse sentido, os filmes são boas referências de repertório sociocultural para a redação do Enem.

Pensando nisso, selecionamos cinco filmes que inspiram a reflexão sobre a educação, tema cada vez mais caro e mais debatido atualmente, principalmente nesse momento de crise por conta da pandemia da covid-193, que acabou fechando as portas das escolas brasileiras por longos meses.

Confira nossa lista de filmes para refletir sobre educação!

Quando sinto que já sei

Em primeiro lugar, apresentamos um filme documental de 2014. O documentário Quando sinto que já sei reúne depoimentos de professores do ensino fundamental e médio. Nas falas, os docentes contam sobre práticas de ensino bem sucedidas em oito cidades do Brasil. O filme já traz em seu título uma provocação e põe em cena projetos que respeitam a autonomia do aluno.

Nunca me sonharam

Já Nunca me sonharam é um documentário que parte do ponto de vista dos alunos. Assim, com a fala de alunos sobre a expectativa dos pais sobre o seu futuro, a obra de 2017 mostra a realidade das escolas públicas brasileiras com um olhar sensível sobre os adolescentes.

8º hábito: a professora

Nossa terceira dica trata-se de um curta. Em apenas 11 minutos de filme é contada a história de uma menina que tem um interesse especial pela leitura. Baseado na vida de Anne Sullivan, 8º hábito retrata um período que a menina passou em um orfanato junto com o irmão, após a morte dos pais.

Ao mestre, com carinho

Esse filme de 1967 é um clássico do cinema e conta a história de um engenheiro que recebe o convite para ser professor e ao aceitá-lo se depara, então, com adolescentes indisciplinados e desordeiros que estão determinados a destruir suas aula. No entanto, diferentemente dos outros professores, Mark Thackeray não desiste de seus alunos.

A educação proibida

Por fim, trazemos uma produção argentina de 2012. A educação proibida é um documentário que se propõe a questionar as lógicas da escolarização moderna e a forma de entender a educação. Desse modo, a obra expõe diferentes experiências de ensino, não convencionais, que mostram a urgência de um novo modelo educativo. Nesse sentido, é uma ótima obra para questionar o ensino tradicional e as suas falhas.

