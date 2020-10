Fim de temporada The Boys eleva o nível e justifica sucesso · .

O Prime Video disponibilizou nesta sexta-feira (9) o oitavo e último episódio da segunda temporada de The Boys. Com a decisão da plataforma de liberar apenas um capítulo por vez, os fãs precisaram aguardar mais de um mês para ver o embate entre mocinhos e vilões. A espera valeu a pena e, com mortes e reviravoltas, a série mostrou ser capaz de justificar todo o sucesso ao redor do mundo.

[Alerta: este texto contém spoilers]

Como esperado, o capítulo derradeiro do segundo ano, intitulado What I Know, colocou frente a frente os Rapazes, grupo que luta para impedir o domínio dos super-heróis desvirtuados, e o casal Capitão Pátria (Antony Starr) e Tempesta (Aya Cash), líderes do movimento que tenta enganar a população dos EUA para aumentar o número de pessoas com superpoderes no país.

O que os fãs assistiram, no entanto, foi um embate que elevou o nível da série e a coloca na prateleira das melhores produções do gênero da atualidade. O episódio não poupou na hora de surpreender e deixou as maiores surpresas guardadas para o final.

O grande destaque, mais uma vez, ficou por conta de Billy Butcher (Karl Urban), o líder dos Rapazes. Quando Becca (Shantel VanSanten) consegue fugir de sua prisão urbana e pede a sua ajuda para salvar o filho do pai, Capitão Pátria, o brutamontes se vê obrigado a fazer um acordo com ninguém menos que Stan Edgar (Giancarlo Esposito), presidente da Vought, a empresa por trás de todas as maldades realizadas pelos os heróis.

Enquanto Billy arma um plano para ajudar a amada, Annie/Luz-Estelar (Erin Moriarty) e Hughie (Jack Quaid) pedem a ajuda de Rainha Maeve (Dominique McElligott) para finalmente conseguir denunciar os crimes da Vought.

Após a recusa da heroína, eles são surpreendidos por Trem-Bala (Jessie T. Usher), que para conseguir voltar a integrar os Sete, principal grupo de pessoas especiais dominado pela empresa, entrega um dossiê revelando quem, de fato, é Tempesta.

Todos esses eventos levam às proximidades da casa de campo onde Capitão Pátria escondia Ryan (Cameron Crovetti) e que se torna palco da grande luta da série. Após divulgarem os segredos nefastos de Tempesta na televisão, os Rapazes aceitam ajudar Butcher a resgatar o garoto e derrotar o líder dos Sete.

Os (nem tão) mocinhos executam um plano que consegue separar os vilões, mas apenas por um tempo. Quando Leitinho (Laz Alonso) está prestes a levar mãe e filho para um local seguro, Tempesta surge e inicia um combate com Luz-Estelar e Kimiko (Karen Fukuhara).

No maior estilo girl power, as mulheres unem forças e, auxiliadas pela aparição surpreendente de Maeve, dão uma verdadeira surra na nazista. Aqui, The Boys promove a sua luta mais estética, como se quisesse mostrar o deleite que é ver uma personagem como Tempesta apanhar nos tempos atuais.

Como nem tudo são flores na série, o season finale guarda a sua maior tragédia até agora para o final. Ao conseguir fugir da surra das mulheres, Tempesta encontra Billy, Becca e Ryan enquanto fugiam. Prestes a matar a moça, ela ativa a raiva no filho de Capitão Pátria e o faz utilizar seus poderes assim como ela mesmo o ensinou. A heroína é queimada viva e cai derrotada no chão, mas o golpe fatal também atinge a mãe do garoto.

Os minutos finais são reservados para mostrar as consequências da exposição de Tempesta e a perda de moral do Capitão. Com os Rapazes livres das acusações de seus crimes, The Boys reposiciona as peças do tabuleiro e resgata a tranquilidade para seus personagens –apenas para mostrar que uma ameaça maior ainda está por vir.

Reprodução/Prime video

Banhado em sangue, Capitão Pátria percebeu que nem sempre sai vitorioso

O que esperar do terceiro ano

Com uma terceira temporada garantida, os fãs já começaram a especular o que devem esperar após os acontecimentos do último episódio. Em entrevista ao site TheWrap, o showrunner Eric Kripke disse que Billy Butcher deve ser o mais afetado ao precisar lidar com o sofrimento da morte de Becca.

“Sem entrar em detalhes, emocionalmente, o Butcher que nós vemos no final vai continuar, mas com um sentimento de vingança. Ele está em guerra consigo mesmo. Há uma parte dele representada por Becca, Ryan e Hughie, que tem humanidade. Mas há uma outra que é representada por seu pai e está furiosa. Ele não pode ficar furioso com Ryan, então ele está furioso com o Capitão Pátria”.

Como os instantes finais revelam que a deputada Victoria Neuman (Claudia Doumit) é a pessoa por trás dos ataques que explodiram cabeças no congresso americano, e Hughie termina a temporada pedindo para trabalhar com ela sem saber disso, Kripke disse que grandes emoções aguardam o rapaz no novo ano.

“Hughie está indo direto para a toca da raposa. Ele terá um tipo de espada pendurada por cima de sua cabeça enquanto trabalha ao lado dela. Durante todo o tempo, há uma tensão sobre quem realmente é ela. Cedo ou tarde, ele vai descobrir o segredo e, obviamente, vai entender o que ela quer e o motivo de ela estar fazendo tudo isso. Há surpresas por vir.”

Apesar de confirmar que Tempesta continua viva, o showrunner não confirmou o retorno da vilã no vindouro ano. “Ela não está morta. Não vamos comentar se irá retornar, mas ela sempre será esse tipo de nazista queimada-mutilada, o que nós achamos que seria a punição ideal para alguém que acredita na pureza Ariana”.

Por fim, Kripke confirmou que já está trabalhando no roteiro do terceiro ano, mas não deu detalhes de quando a série –que em breve ganhará um derivado– iniciará as gravações.

“Nós estamos escrevendo muito no momento. Já sei a maior parte da temporada. Talvez no início de 2021? Digo, o mundo em que vivemos está uma loucura, mas eu espero que comecemos no início de 2021”, finalizou.