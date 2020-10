Fim do auxílio abriria risco de fome extrema no Brasil, alerta ex-diretor-geral da FAO

José Graziano da Silva é considerado o “pai” do Fome Zero e fez alerta sobre fim do auxílio

José Graziano da Silva, ex-diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) fez alerta sobre o fim do auxílio emergencial no Brasil. De acordo com ele, o fim do programa pode abrir risco de crise alimentar parecida com as fomes extremas características do continente africano no século passado. Graziano é considerado o “pai” do Fome Zero.

Graziano deu entrevista ao UOL dias após ser anunciado o prêmio Nobel da Paz pelo combate à fome. Ela firmou que existe o risco do número de brasileiros com fome dobrar se o auxílio for cortado ou se seu valor não for suficiente para uma cesta básica.

Na avaliação de Graziano, o Brasil retornou ao Mapa Mundial da Fome por causa da crise econômica e pelo desmonte de políticas de alcance social. O ex-diretor-geral da FAO também anunciou a criação do Instituto Fome Zero no próximo dia 16 de outubro. A entidade focará no apoio à formulação de políticas públicas de segurança alimentar.

“Veja o caso brasileiro: antes da pandemia, essa faixa de pessoas mais vulneráveis já era de 15 milhões. Esse número pode dobrar facilmente se o auxílio emergencial for cortado ou o seu valor for insuficiente para comprar a cesta básica, especialmente no caso de se continuar a escalada inflacionária dos alimentos básicos, como se percebe atualmente”, disse ele.