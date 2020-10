Finais da NBA, os bilhões torrados pelo United pós-Ferguson e Palmeiras preservando joias

O DIA PROMETE!

Então chega mais para saber tudo que está acontecendo aqui no ESPN.com.br.

Chegamos ao jogo 4 das Finais da NBA:

Com a janela fechando em um dia de muita atividade do Manchester United…

E ainda temos uma boa história sobre o Palmeiras:

ABRE ASPAS

“Fenomenal; um dos melhores competidores que temos no jogo”, LeBron James sobre Jimmy Butler

VOCÊ VIU?

play 0:49 Assista na íntegra em https://www.youtube.com/watch?v=4YvSF_xeqAU&t=262s

NESTE DIA

Há 2 anos, Khabib Nurmagomedov mostrava mais uma vez sua grandeza e batia Conor McGregor por submissão no 4º round e seguia com o cinturão dos pesos leves do UFC

Khabib Nurmagomedov acerta Conor McGregor durante luta pelo UFC 229 Getty Images

NA TV!

Ainda não decorou a programação? Todos os programas direto de casa!

11h00 – ESPN Brasil – SportsCenter

12h00 – ESPN Brasil – BB Debate

14h00 – ESPN Brasil – Futebol no Mundo

18h00 – ESPN Brasil – Futebol na Veia

20h00 – ESPN Brasil – SportsCenter

22h00 – ESPN Brasil – Bola da Vez com Tite

Bola da Vez: Tite

Técnico da seleção brasileira, Tite foi o convidado do programa da última semana. No bate-papo com o nosso time, ele comenta uma série de assuntos: o amadurecimento de Neymar, as situações de Thiago Silva e Dani Alves, como será jogar sem torcida e mais! Veja o programa na ÍNTEGRA no ESPN App!

Eventos ao vivo

Você também pode assistir aos eventos dos canais ESPN no ESPN App!

09:00 – ESPN2 – Ciclismo: Giro D’Itália (etapa 4)

15:00 – ESPN2 – MLB: Miami Marlins x Atlanta Braves

17:30 – ESPN – MLB: Houston Astros x Oakland Athletics

20:00 – ESPN2 – WNBA: Las Vegas Aces x Seattle Storm

22:00 – ESPN – NBA: Los Angeles Lakers x Miami Heat

22:30 – ESPN2 – MLB: San Diego Padres x Los Angeles Dodgers

*horários de Brasília