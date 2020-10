Finais da NBA: veja onde assistir o quarto jogo entre Lakers e Miami

As finais da NBA chegaram ao quarto jogo, mas ao contrário dos prognósticos anteriores, este não será o último, graças a reação espetacular do Miami Heat no jogo 3. Comandados por Jimmy Butler, a equipe da Flórida bateu os Lakers de LeBron James e Anthony Davis.

Onde assistir

No Brasil, as partidas estão sendo transmitidas com exclusividade pela Band,

na TV aberta. Ivan Bruno comanda a narração com comentários de Álvaro José, Danilo Castro e Eduardo Barão, que participa direto dos Estados Unidos. A transmissão começa às 22h.

A ESPN transmite com exclusividade na TV paga com narração de Rômulo Mendonça e comentários de Alana Ambrosio, Eduardo Agra, Guilherme Giovannoni, Zé Boquinha, e Ricardo Bulgarelli. A emissora faz um pré-jogo à partir das 21h30, com transmissão iniciando às 22h.