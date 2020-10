Final de Totalmente Demais é o oásis da pandemia; descubra os desfechos · .

A reprise de Totalmente Demais foi um verdadeiro oásis para o público que precisou lidar com o isolamento social durante a pandemia do coronavírus. No meio de um noticiário caótico e repleto de vítimas da Covid-19, a trama leve da sonhadora Eliza (Marina Ruy Barbosa) serviu como uma válvula de escape ao telespectador. O resultado foi que a novela das sete chegou a atingir audiência de folhetim das nove e liderou o ranking da Globo.

A história escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm bateu recordes seguidos no ibope e teve como maior marco até o momento os 34,6 registrados em 16 de setembro. Na média geral, soma 29,5 pontos, à frente inclusive da exibição original da novela, entre 2015 e 2016.

Depois de enfrentar poucas e boas, Eliza triunfará e terá seu final feliz ao lado de Jonatas (Felipe Simas) no último capítulo, exibido nesta sexta-feira (9). A ex-florista foi surpreendida por Arthur (Fabio Assunção) no aeroporto. O agente desistiu de acompanhar a modelo na viagem a Paris e enviou o ex-rival em seu lugar.

A protagonista iniciará sua carreira de modelo internacional e aparecerá fazendo algumas sessões de fotos na capital da França. Jonatas também aproveitará a temporada fora para prospectar uma parceria para a Bastille. Os mocinhos ainda vão passear pela Cidade Luz e trocarão juras de amor no final da trama ao som da cantora inglesa Gabrielle Aplin.

Arthur se renderá ao amor por Carolina

Antigos amantes

Mesmo após desistir da ruiva, Arthur também terá seu final feliz. O bonitão resolverá investir nos seus sentimento por Carolina (Juliana Paes). O casal que iniciou a trama com um relacionamento aberto tentará algo mais tradicional dessa vez.

Eles vão se reaproximar quando o playboy pousar na areia da praia após um voo de parapente. O dono da Excalibur quase atingirá Gabriel (Ícaro Zulu) e os filhos de Dorinha (Samantha Schmütz). A diversão da família à beira-mar será interrompida por uma discussão, que terminará com o pai de Jojô (Giovanna Rispoli) convidando a ex-editora da revista de moda para um jantar.

Os dois irão ao restaurante que costumavam frequentar juntos. “A gente já viveu coisa demais aqui, na vida. Esse jantar não vai dar certo, a gente nem devia estar aqui”, dirá a mãe de Gabriel. “E se a gente começasse do zero? Esse Arthur que eu sou hoje ia gostar de conhecer a Carolina em que você se transformou”, vai propor o conquistador. Eles, então, reatarão o romance.

Outros desfechos

Depois de sofrerem na mão da psicopata Sofia (Priscila Steinman), Lili (Vivianne Pasmanter) e Germano (Humberto Martins) vão celebrar a chegada de um novo membro da família. A madame dara à luz um menino e terá seu esperado final feliz com o marido e Fabinho (Daniel Blanco).

Empresários da Bastille terão outro filho

Cassandra (Juliana Paiva) também alcançará seu grande sonho e ficará famosa. A maluquete acabará seminua após ter o vestido rasgado sem querer pelo namorado durante na exposição de Jamaica (Gabriel Reiff). Ao notar que chamou a atenção de jornalistas e fotógrafos, a discípula de Kim Kardashian fará poses, puxará Fabinho para seu lado e chamará Jamaica e os amigos para participarem dos cliques.

O amigo de Leila (Carla Salle) surpreenderá Lu (Julianne Trevisol) com uma exposição toda dedicada a ela. A jovem verá uma instalação com objetos pessoais e ficará encantada. No evento, Max (Pablo Sanábio) conhecerá Fernando (Creo Kellab). O booker terá seu final feliz superando um trauma e andando na rua de mãos dadas com o primo de Adele (Jéssica Ellen).

Após ser atropelado e ficar paraplégico, Wesley (Juan) vai virar um exemplo de superação e terminará ovacionado. Em suas últimas cenas na novela, o adolescente cadeirante se formará no ensino médio e ganhará uma homenagem de Montanha (Toni Garrido).

Exibida entre 2015 e 2016, Totalmente Demais será substituída pela reprise de Haja Coração (2016). A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus.

