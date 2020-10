Final Fantasy XIV: game ganhará versão para PS5 com muitas melhorias

Durante a transmissão da live comemorativa 60th Final Fantasy XIV Letter que ocorreu nesta sexta-feira, dia 9, a Square Enix divulgou diversas novidades para Final Fantasy XIV, incluindo a chegada de uma nova atualização trazendo equipamentos, missões, sistemas, mecânicas e raids. Além disso, foi confirmado que o game terá melhorias em sua versão de PS5, com gráficos aprimorados e tempo de carregamento reduzido.

O patch 5.4, também conhecido como Futures Rewritten, adicionará uma nova masmorra compatível com o sistema de confiança. Matoya’s Relict marcará o retorno de Eden com a jornada Eden’s Promise, sendo necessário que o jogador tenha concluído a história principal da última atualização para ter acesso ao conteúdo.

(Fonte: Square Enix/Reprodução)Fonte: Square Enix

A série de missões secundárias The Sorrow of Werlyt irá apresentar a todos um desafio intenso, colocando o poderoso e clássico chefe Emerald Weapon em um novo teste e trazendo incríveis recompensar para quem conseguir derrotá-lo em sua versão base e na extrema. As missões Save the Queen também serão atualizadas, ganhando a batalha Delubrum Reginae e upgrades para as Armas de Resistência.

A Square divulgou que os sistema PvE e PvP serão melhorados, com as classes Monk e Blue Mage ganhando aprimoramentos. Atualizaçõas para as receitas de especialistas, redução de colecionáveis, classificações do Skybuilder, caças aos tesouros e a adição de uma nova dificuldade, a Unreal, e muito mais, também fazem parte do patch 5.4.

Final Fantasy XIV será compatível com o PS5 e os jogadores que o possuem no PS4 poderão jogá-lo na nova geração, contando com gráficos melhorados e tempo de carregamento reduzido. Mais informações serão divulgadas em breve.

Final Fantasy XIV está disponível para PS4 e PC.