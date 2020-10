Final Fantasy XVI: título será exclusivo de PS5 e chega em 2021

A edição número 181 da revista oficial do PlayStation UK, lançada nesta semana, revelou que o aguardado Final Fantasy XVI será mais um título com exclusividade para jogadores do PS5. O game deverá chegar em 2021, ainda sem data certa prevista, mas a Square Enix já tratou de antecipar que será apresentado muito antes do esperado.

(Fonte: PlayStation Official Magazine UK/Reprodução)Fonte: PlayStation Official Magazine UK

“Esta estreia na nova geração de Final Fantasy vai usar toda a tecnologia dentro do novo console da Sony”, informou a edição 181 da PlayStation Magazine.

Ansiosos para mais informações sobre Final Fantasy XVI? Deixem as respostas nos comentários.