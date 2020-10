Firefly Lane: confira trailer da nova série dramática da Netflix

Nesta quarta-feira (14), a Netflix divulgou o primeiro trailer oficial da série dramática Firefly Lane. A produção, que tem as atrizes Katherine Heigl e Sarah Chalke como protagonistas, é baseada no romance homônimo escrito pela autora Kristin Hannah. Ela, inclusive, atuará como co-produtora executiva.

Além de Heigl e Chalke, o elenco também inclui Ben Lawson, Beau Garrett, Yael Yurman e Ali Skovbye. Maggie Friedman, que desenvolveu a série para a Netflix, será a showrunner e produtora executiva ao lado de Peter O’Fallon, Shawn Williamson e Lee Rose.

Firefly Lane segue a amizade de longa data entre Tully (Katherine Heigl) e Kate (Sarah Chalke). Durante anos, o casal de amigas viu de perto amores nascerem, casamentos acontecerem, altos e baixos profissionais e seu vínculo da amizade se fortalecer. A produção também é descrita como “uma história de amor que acontece entre amigos”.

Confira o primeiro trailer da série:

[embedded content]

Pelas imagens, já dá para notar que algo muito interessante vem por aí. A série vai mostrar de perto como todas essas histórias propostas vão se amarrando ao longo do tempo, o que pode gerar bastante identificação com o público.

Nesse sentido, é importante destacar que a amizade entre as protagonistas fora bastante improvável já que a personalidade das duas é bastante oposta. Enquanto Tully é muito ousada e destemida, Kate é muito tímida e retraída. O que as uniu foi uma tragédia. Tudo isso as manteve inseparáveis.

Será que essa amizade ficará abalada com o passar dos episódios? Há muitos conflitos ocultos que ainda não conhecemos sobre essa trama. Resta-nos aguardar ansiosos para conferir essa delicada história de perto.

Portanto, não perca! Firefly Lane tem previsão de estreia para 2021 na Netflix.