Firmino fala no que Tite é parecido com Klopp e se surpreende com pergunta sobre Liverpool x Flamengo

Roberto Firmino foi um dos destaques da goleada de 5 a 0 do Brasil sobre a Bolívia, na estreia nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Autor de dois gols, o atacante foi também o escolhido, ao lado de Philippe Coutinho, para a entrevista coletiva deste sábado.

A seleção brasileira, contudo, não foi o único tema da conversa do atacante com os jornalistas, de forma virtual. Uma das perguntas, especificamente, surpreendeu o jogador, com a lembrança do duelo entre Liverpool e Flamengo no Mundial de Clubes de 2019 – ele fez o gol do título.

“Não estava nos meus planos essa pergunta”, riu, após o questionamento se o jogo foi tema de conversas com os rubro-negros Everton Ribeiro e Rodrigo Caio. “A gente não chegou a comentar, não. Foi um dia feliz para o Liverpool, fomos campeões, um orgulho, mas a gente não chegou a comentar.”

Outra lembrança que Firmino teve que fazer sobre o Liverpool foi ao ser perguntado sobre o que Tite tinha das ideias de Jurgen Klopp.

“Rapaz… São dois incríveis treinadores, que tenho orgulho de trabalhar, viver dia a dia. Os dois são incríveis, muito parecidos na forma de trabalhar, os conceitos dos dois… Esse perde-pressiona, essa vontade de vencer a partida, ensinar os jogadores a melhorar a cada dia e nos fazer dar o melhor.”

play 0:22 Os Reds venceram o Rubro-Negro por 1 a 0 na final do Mundial de 2019

Depois da vitória em São Paulo nesta sexta, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira, às 21h (horário de Brasília), desta vez fora de casa, contra o Peru, em reedição da final da Copa América de 2019 – que acabou com título verde e amarelo.